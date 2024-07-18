健康網》刮痧解暑、去痠痛 醫：7種人禁刮！

中醫提醒，刮痧完記得服用溫熱的開水加強循環、補充水分；避免讓刮痧的地方吹風受寒；圖為情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕舉凡小感冒、筋骨痠痛，或是天氣熱中暑，不少人會選擇刮痧來緩解不舒服的症狀，鼎妍中醫診所主治醫師林敬哲表示，透過刮痧，可以疏通經絡，改善氣血循環，不過7種人不適合刮痧，包括：一歲以下的嬰幼兒、孕婦、凝血功能障礙或正在服用抗凝血劑的病人、糖尿病患者、皮膚有外傷，甚至感染者、癌症患者摘除淋巴的患處、中暑已出現熱痙攣的人。

林敬哲在臉書粉專「中醫繪客室/林敬哲中醫師」發文說，刮痧的用具更是五花八門，克難一點的 會用手指指節、湯匙等垂手可得的用具來刮，「專業」一點的家裡， 會備有木頭、水牛角、玉石、金屬等各式材質的刮痧板。

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他指出，材質在中醫的觀點上，會影響刮痧效果，其中水牛角有涼血的功效，對於處理熱症特別有效，而玉石的刮痧板光滑涼潤，有鎮靜的作用。

他認為，「通則不痛，痛則不通」，當身體局部氣血不通，瘀滯在特定部位時，透過刮痧，可以疏通經絡，改善氣血循環，而氣血較不通暢的病灶，則會出現顏色或深或淺的痧，對中醫來說，讓體表出痧出血的道理，和強迫身體發汗意思相似。

顏色看症狀

●痧色偏紫、暗：氣血瘀滯的情形較明顯。

●痧色偏紅：身體可能熱象比較明顯。

在家自行刮痧須注意什麼？林敬哲表示，選擇肌肉、脂肪豐厚的患部進行刮痧，如肩頸、背部等；適量於施作部位塗抹潤滑介質，如凡士林、萬金油、乳液等；以刮痧板鈍端施作；刮痧方向由軀幹到四肢、由上而下；力道切勿過猛，有出痧即可（若沒有出痧現象請勿硬刮）。

7種人禁止刮痧

●一歲以下的嬰幼兒。

●孕婦。

●凝血功能障礙或正在服用抗凝血劑的病人。

●糖尿病患者。

●皮膚有外傷，甚至感染者。

●癌症患者摘除淋巴的患處。

●中暑已出現熱痙攣的人，需儘速就醫。

林敬哲提醒，刮痧完記得服用溫熱的開水加強循環、補充水分；避免讓刮痧的地方吹風受寒。

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