健康網》國軍防中暑看旗操課 醫解密藍、黃、紅

黃士倫指出，危險係數的算法是「室外溫度＋相對濕度×0.1」。舉例來說，溫度32，相對濕度80，32+80×0.1=40，就是達紅色旗警戒；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北這一週最高溫達到35度，又加上天氣濕熱，很容易中暑。急診兒科主治醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文分享之前在空軍，擔任醫務軍官的時候，戶外活動是要看旗操課。有藍、黃、紅色旗危險係數辨識，到了紅色旗程度，危險係數就是40以上，危安狀況為「禁止」，避免長時間在外，以免發生熱中暑或熱衰竭。

戶外活動看3色旗操課

藍色旗：危險係數小於35，危安狀況為「注意」。正常作息，並加強水分補充。

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黃色旗：危險係數35至40，危安狀況為「警戒」。水分補充確實，避免激烈競技。

紅色旗：危險係數40以上，危安狀況為「禁止」。強制水分補充，避免長時間在外日照操課。

黃士倫指出，危險係數的算法是「室外溫度＋相對濕度×0.1」。舉例來說，溫度32，相對濕度80，32+80×0.1=40，就是達紅色旗警戒！最近的天氣應該都是危險的紅色旗，盡量減少戶外活動，盡量避開白天8點過後，至下午5點炎熱高溫時段，以免發生熱中暑事件，嚴重甚至導致熱衰竭，釀成橫紋肌溶解症。

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