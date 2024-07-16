高雄母嬰2人同染百日咳 另匡列家人、醫師等8人健康監測

高雄市出現今年首例百日咳確診個案且為家庭群聚，已知媽媽和2個月大男嬰確診。（疾管署提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市衛生局今（16）日公布今年首例百日咳家庭群聚事件，2例確診個案為2個多月男嬰及男嬰母親；男嬰於6月12日出現咳嗽，7月9日檢出陽性，經匡列6名同住家人及3名醫師，發現男嬰母親為陽性、父親陰性，其餘7人檢驗中。

衛生局指出，確診的2個多月大男嬰6月12日出現咳嗽、呼吸喘鳴等症狀，陸續於診所就醫，因咳嗽症狀加劇，經家屬帶往醫院住院及採檢通報，於7月9日檢出百日咳陽性確診。

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經衛生局疫調，男嬰同住者共6人，外祖母與男嬰的大哥、二哥5月27日自越南探親返國，其中二哥5月26日在越南時即有輕微流鼻涕症狀；另男嬰母親於7月3日出現咳嗽症狀，經接觸者採檢 7月15日檢出百日咳陽性確診。

衛生局已匡列9名高暴露風險接觸者，包含6名同住家人及3名醫師，除男嬰母親檢驗結果為陽性、父親為陰性，其餘4名同住家人及3名醫師目前檢驗中，接觸者均已完成預防性投藥並將進行健康監測至7月24日。

衛生局表示，今年全球百日咳疫情上升，各大洲疫情均有升溫趨勢，國內累計12例確診個案。百日咳為呼吸道傳染病，主要透過飛沫傳染，初期症狀與感冒類似，民眾有陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫、咳嗽後嘔吐等疑似症狀，應及時就醫與診斷。

同時提醒，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前國內提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種1劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時完成接種，以獲得足夠保護力。

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