醫院麻疹群聚擴大 暴增7例醫護中鏢接觸者破千

疾管署副署長曾淑慧表示，中部某醫院麻疹群聚案累計12例。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內麻疹醫院群聚持續擴大，衛福部疾管署今（25日）公布新增7例麻疹，均與12月10日公布越南移入個案引發的醫院群聚案相關，包含中部某醫院的醫師、護理人員等，整起事件迄今確診12例，衛生單位已掌握相關接觸者共1030人，將監測至明年1月8日。

疾管署副署長曾淑慧表示，新增7例麻疹為中部某醫院20多歲女性護理師共3位、30多歲女性環境清潔人員1位、40多歲女性醫師1位、50多歲就醫接觸者的陪病家屬1位，以及20多歲男性工務課人員1位，於12月14日至19日發病，12月17日至21日出疹。

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曾淑慧說明，因應此次醫院麻疹群聚事件，院方已於12月19日召開因應會議，並啟動全院員工（含外包及福利社人員）MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗）疫苗施打計畫，針對經評估需接種人員儘速安排完成接種，共計1149人，疾管署與衛生局將持續督導落實感染管制措施及接觸者健康監測等相關防治作為。

曾淑慧說明，整起群聚事件迄今共計確診12例，包含12月10日公布的越南境外移入指標個案、同班機確診者1例及後續醫院相關確診者10例，衛生單位已掌握相關接觸者共1030人，將監測至明（2025）年1月8日。

疾管署統計，今年累計26例麻疹，年齡介於20多歲至50多歲，其中17例為國內感染病例，包含4起群聚，另9例為境外移入，感染國家分別為航空器感染3例，越南、馬來西亞各2例，泰國、柬埔寨各1例。今年國內感染及境外移入病例數高於2020至2023年同期的0至2例，均為5年同期最高。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，民眾非必要應減少前往醫療院所等容易傳播場所，病患及病患家屬進出醫院或人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節。

疾管署也再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，應儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區，且建議1981年（含）以後出生者，如獲悉前往東南亞國家等流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，以降低感染風險。

醫院相關群聚事件。（疾管署提供）

113年麻疹相關群聚事件統計表。（疾管署提供）

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