限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
夥伴情誼再升溫！ 烏克蘭利維夫市長訪台北馬偕
〔記者邱芷柔／台北報導〕烏俄戰爭爆發已逾兩年，台灣的醫療援助從未停歇，馬偕醫院等單位組成台灣首支赴烏醫療團，深入戰區進行義診，至今服務數已逾千人次，除了即時支援，醫療團也積極推動醫療教育交流，烏克蘭利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyy）今（28日）特別率團到訪馬偕，進一步深化雙方在醫療與公共衛生領域的合作。
馬偕紀念醫院表示，馬偕醫院團隊多次前進烏克蘭義診，至今累積服務數千人次，並促進醫療教育交流，烏克蘭也在今年9月派遣6名專科醫師到馬偕醫院，分享臨床技能並提升專業水平。
請繼續往下閱讀...
院方表示，烏克蘭利維夫市市長薩多維今天率團訪問，深化雙方在醫療合作及公共衛生領域的夥伴關係，並探討未來合作機會。訪團成員實地參觀了心導管室、急診等科別，深入了解台灣重症醫療體系的運作及臨床流程設計。
馬偕醫院副院長簡定國表示，馬偕醫院長期致力於國際醫療合作，期望此次交流能鞏固友誼並為未來的合作奠定基礎。薩多維市長則感謝馬偕醫院團隊多次赴烏提供醫療協助，並表示台灣的經驗與技術對烏克蘭醫療發展有極大助益。
馬偕醫院強調，此次交流強化台烏在公共醫療與人道援助方面的合作，也彰顯馬偕在國際醫療貢獻的努力，醫院將繼續秉持「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神，透過醫療創新與國際合作，展示「Taiwan can help」的國際價值。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
網友回應