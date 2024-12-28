夥伴情誼再升溫！ 烏克蘭利維夫市長訪台北馬偕

烏克蘭利沃夫市長安德烈·薩多維（Andriy Sadovyy）（左四）率團參訪馬偕紀念醫院，由馬偕紀念醫院副院長簡定國（左五）帶領醫療團隊接待。（馬偕醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕烏俄戰爭爆發已逾兩年，台灣的醫療援助從未停歇，馬偕醫院等單位組成台灣首支赴烏醫療團，深入戰區進行義診，至今服務數已逾千人次，除了即時支援，醫療團也積極推動醫療教育交流，烏克蘭利維夫市長薩多維（Andriy Sadovyy）今（28日）特別率團到訪馬偕，進一步深化雙方在醫療與公共衛生領域的合作。

馬偕紀念醫院表示，馬偕醫院團隊多次前進烏克蘭義診，至今累積服務數千人次，並促進醫療教育交流，烏克蘭也在今年9月派遣6名專科醫師到馬偕醫院，分享臨床技能並提升專業水平。

請繼續往下閱讀...

院方表示，烏克蘭利維夫市市長薩多維今天率團訪問，深化雙方在醫療合作及公共衛生領域的夥伴關係，並探討未來合作機會。訪團成員實地參觀了心導管室、急診等科別，深入了解台灣重症醫療體系的運作及臨床流程設計。

馬偕醫院副院長簡定國表示，馬偕醫院長期致力於國際醫療合作，期望此次交流能鞏固友誼並為未來的合作奠定基礎。薩多維市長則感謝馬偕醫院團隊多次赴烏提供醫療協助，並表示台灣的經驗與技術對烏克蘭醫療發展有極大助益。

馬偕醫院強調，此次交流強化台烏在公共醫療與人道援助方面的合作，也彰顯馬偕在國際醫療貢獻的努力，醫院將繼續秉持「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神，透過醫療創新與國際合作，展示「Taiwan can help」的國際價值。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法