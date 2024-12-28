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健康 > 杏林動態

光田醫院向上新院區開放門急診 強化新生兒加護病房

2024/12/28 15:53

光田醫院新院區搬家，救護車天未亮就開始穿梭。（記者張軒哲攝）

光田醫院新院區搬家，救護車天未亮就開始穿梭。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中海線光田綜合醫院向上院區於今（28）日起急診及各種治療開始運作，門診將於12月30日看診。近日沙鹿舊院區員工忙於搬家，今日救護車更是拂曉啟動，來回載送患者到新院區入住新病房，有沙鹿民眾見到救護車一字排開，還以為發生重大事故，到社群網站貼文詢問。

光田醫院今日指出，面對醫護人力短缺的挑戰，及向上新院區的軟硬體規劃，一年來成功吸引20多位來自不同醫學中心的專科主治醫師及近200位護理師加入。甫加入光田，具深厚資歷的一般外科副部長李東炎期許與團隊攜手，將光田打造為海線處理外傷的標竿醫院；新生兒科主治醫師謝曜吉則看好新院區帶來的契機，致力於強化新生兒加護病房制度，並推動新生兒外接服務，用專業與熱忱守護中彰投地區的巴掌仙子們。

面對向上院區的地緣需求，光田醫院於2024年下半年，針對婦兒科與上班族需求較高的科別，積極網羅多位具豐富經驗的專科醫師。新啟用的向上院區設有員工休息區、藝廊咖啡廳、美食街、健身房及瑜珈教室，明年托嬰中心也將營運，協助同仁兼顧工作與家庭需求。

光田醫院向上院區落成啟用。（記者張軒哲攝）

光田醫院向上院區落成啟用。（記者張軒哲攝）

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