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健康 > 名人健康事

健康網》加拿大超模住處昏迷 認識一氧化碳中毒

2024/12/28 20:21

1970至1980年代的超級名模黛爾哈頓，驚傳一氧化碳中毒身亡。（法新社）

1970至1980年代的超級名模黛爾哈頓，驚傳一氧化碳中毒身亡。（法新社）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕加拿大資深模特兒黛爾哈頓在27日上午驚傳於美國賓夕法尼亞州住宅內昏迷，送醫不治，享壽76歲。當局初步判斷是暖氣故障，導致一氧化碳中毒。

據報導，76歲的黛爾哈頓於女婿同住，但在某日被發現於臥室昏迷，並在案發現場測得高濃度一氧化碳，死因初步推論為一氧化碳中毒。在台灣，較常見於洗澡時因熱水器安裝位置或使用不當，引發一氧化碳中毒死亡。新竹縣政府消防局豐田分隊粉專用4個QA，幫助大眾認識一氧化碳中毒。

一氧化碳是什麼？

新竹縣消防局說明，一氧化碳是一種無色、無味、無臭的氣體，會在燃燒不完全的時候產生，如使用燃氣熱水器時通風不良、或在密閉空間使用炭火等，而當一氧化碳產生時我們並不容易馬上發現它。

一氧化碳有何危險性？

人體是依靠血液中的血紅素攜帶氧氣循環全身，然而一氧化碳與血紅素的結合力遠超過氧氣，即便只是吸入少量的一氧化碳，也會使血液的攜氧能力降低，造成身體組織缺氧。

一氧化碳中毒有什麼症狀？

依環境中一氧化碳的濃度及吸入的時間而有所不同，輕微者會頭痛、噁心想吐，嚴重者會暈眩、昏迷甚至死亡。

一氧化碳中毒怎麼辦？

當發現自己或家人有上述症狀時，要提高警覺可能是發生一氧化碳中毒，馬上關閉燃氣設備、打開對外門窗使空氣流通、到室外通風良好處並撥打119求救。一氧化碳會在不知不覺間造成許多傷害，又被稱為「居家隱形殺手」，我們都應該對其有一定的認知，才能確保居住空間安全無虞。

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