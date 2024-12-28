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健康 > 杏林動態

偏遠醫療照護無距離！甲仙區衛生所遠距醫療門診正式啟用

2024/12/28 10:24

甲仙區衛生所遠距醫療門診12月正式啟動，打造高雄偏遠地區零距離的醫療科技服務模式，特別結合高雄長庚醫院皮膚專科醫師、遠距儀器。（高雄市衞生局提供）

甲仙區衛生所遠距醫療門診12月正式啟動，打造高雄偏遠地區零距離的醫療科技服務模式，特別結合高雄長庚醫院皮膚專科醫師、遠距儀器。（高雄市衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕甲仙區衛生所遠距醫療門診12月正式啟動，打造高雄偏遠地區零距離的醫療科技服務模式，特別結合高雄長庚醫院皮膚專科醫師、遠距儀器，並導入高雄榮民總醫院微型化遠端視訊診療系統進行遠距會診，提供便捷且高效能的遠距醫療服務，除提升民眾就醫便利性外，也達到守護偏遠地區民眾醫療平權及提升醫療服務品質目的。

衞生局表示，接受此次遠端視訊診療成功患者表示，近7年長期遭受下肢癢、脫屑，以及色素沉著皮膚不適的困擾，在甲仙區缺乏皮膚專科醫師，經多次在當地診所看診接受藥物治療，症狀始終未能明顯改善，讓她非常苦惱與心情沮喪。

他得知衛生所在12月起有遠距醫療門診服務，便主動前往衛生所門診就醫，透過現場門診陳醫師與高雄長庚醫院皮膚科醫師進行連線會診後，診斷為「類澱粉沉積症」，是一種罕見皮膚病，開立藥膏與藥物使用，同時教導正確用藥方式，讓該患者感到衛生所這項醫療服務是偏遠地區市民福音，並豎起大拇指比個讚。

衛生局表示，從去（2023）年10月起，積極爭取高雄市偏遠地區遠距醫療納入健保給付服務範疇，終於在今年8月27日中央健保署核定公告實施，經由高雄長庚醫院無償提供遠距醫療儀器進行視訊診療，解決偏遠地區就醫距離及時間障礙，無需長途跋涉，在地就能直接與專業醫師進行諮詢，就醫服務一條龍，達成照護偏遠地區民眾醫療平權。

自即日起甲仙區衛生所皮膚科及眼科遠距醫療將採預約制，特開放一般民眾或糖尿病民眾有眼疾就醫需求者，將提供每月一次眼科遠距醫療門診；另結合甲仙社區長照機構住民、居家失能者或一般民眾有罹患皮膚病就醫需求者，提供每月一次皮膚科遠距門診服務，如有以上遠距就醫需求民眾可電洽（07）6751029甲仙區衛生所人員諮詢與預約。

高雄長庚醫院也強調，遠端視訊診療將成為未來醫療服務的重要發展趨勢，能夠有效突破地理限制，打造高雄偏遠地區零距離的醫療科技服務模式，讓更多偏遠居民享有高品質的醫療服務，醫學中心將繼續與各地方衛生所合作，進一步推動遠距醫療的普及，為更多市民帶來便利服務。

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