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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

百日咳增4例！最小僅1個月大 今年累計12例創5年新高

2024/07/16 16:33

疾管署防疫醫師林詠青說明百日咳衛教資訊。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（16日）公布國內新增4例百日咳，分布於台北市2例、高雄市2例，今年累計12例百日咳，為近5年同期新高，並包含3起家庭群聚，提醒家長要按時帶小孩接種相關疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增4例百日咳中，1例為台北市1個月大男嬰，未達接種五合一疫苗（白喉、破傷風、非細胞性百日咳、ｂ型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺疫苗）的年齡，7月初出現嗜睡、食慾下降到診所就醫，診斷為感冒，但後續出現倦怠、咳嗽到嘔吐跑急診，有呼吸急促、費力等情況，檢查發現肺浸潤，有急性細支氣管炎，轉入加護病房治療逐漸改善，至今住院10天持續觀察中。

2例為高雄市一對母子，分別2個月大男嬰與30多歲女性，男嬰有打1劑五合一疫苗，6月中旬出現流鼻水、呼吸聲音大等情性到診所，因為症狀持續，中間數次就醫，並於發病3週後到醫院收治住院，經治療已改善出院；其母未查到相關疫苗接種史，7月上旬咳嗽未就醫，後須在兒子確診後，匡列為接觸者採檢呈陽性而確診。

1例是台北市家庭群聚的40多歲女性，是6月27日確診1個月大男嬰的母親，也是查不到相關疫苗接種史，但當事人自述小時候有接種過，6月下旬因兒子確診被匡列為接觸者採檢呈陽性而確診。

疾管署統計，今年累計12例百日咳，分別為台南市4例、台北市、桃園市及高雄市各2例、宜蘭縣及台中市各1例，包含3起家庭群聚為台南市4例、台北市2例、高雄市2例；其中3個月（含）以下嬰兒5例。2019年至2023年同期百日咳分別為23、4、0、0、0例；每年累計病例數介於0至32例，以3個月（含）以下嬰兒占51%為多，其次為20歲以上占36%。

羅一鈞指出，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種1劑。國內五合一疫苗第3劑、第4劑接種完成率分別達96%及94%，國小入學前完成五合一疫苗接種可達98%以上，提醒尤其要升小學一年級學童的家長，要快帶小孩把疫苗打好打滿，且因為全球百日咳疫情升溫，有出國旅遊計畫的人，更要盡快完成。

疾管署衛教百日咳傳染方式、症狀及預防。（疾管署提供）

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