健康網》「手腳冰冷」不是因穿太少？醫：恐是雷諾氏現象

氣候寒冷時，人體的保護機制，會優先讓重要器官，維持該有的機能，因此末梢的指頭，就容易變得冷冰冰的；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕手腳冰冷只是因為穿太少嗎？林口長庚風濕過敏免疫科在臉書專頁發文表示，氣候寒冷時，人體的保護機制，會優先讓重要器官，維持該有的機能，因此末梢的指頭，就容易變得冷冰冰的；若手腳冰冷的情形持續發生，就要注意是否為雷諾氏現象（Raynaud's phenomenon）。

「雷諾氏現象」指的是，因為動脈窄縮、組織缺氧，導致手指發白、發紫，或感覺手指頭刺刺麻麻的，嚴重時可能出現潰瘍，甚至發生壞疽；當血流恢復時，手就會變回正常紅潤的顏色。

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雷諾氏現象分2類

醫師提到，雷諾氏現象可分為原發性或續發性，前者沒有其他疾病症狀；引發後者的原因為，同時合併其他疾病（如下），或藥物及環境因素（如壓力、情緒等）。

自體免疫疾病：紅斑性狼瘡、硬皮症、乾燥症、血管炎等。

血液性疾病：冷凝球蛋白血症等。

內分泌疾病：甲狀腺功能低下、糖尿病等。

血管性疾病：血栓、心血管疾病、柏格氏症等。

神經性疾病：腕隧道症候群等。

引發續發性雷諾氏現象，是因同時合併其他疾病，像是自體免疫疾病、血液性疾病、內分泌疾病等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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