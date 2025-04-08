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健康 > 杏林動態

鼓動心聲 敲響希望！ 柳奇精神科病友打擊樂展成果

2025/04/08 15:48

柳營奇美醫院精神科病友活力打擊樂團體今日展現學習成果。（記者王涵平攝）

柳營奇美醫院精神科病友活力打擊樂團體今日展現學習成果。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕柳營奇美醫院精神科病友活力打擊樂團體今（8）日展現學習成果，精神科醫師劉俊宏表示，精神病人的治療除了藥物之外，穩定且持續的社會心理復健是不可或缺的。

經由復健科醫師、佳里奇美醫院院長周偉倪引薦，邀請曾任打擊樂團音樂講師陳玫君，帶領精神科日間病房病友學習打擊樂，協助在康復階段克服孤獨，釋放情感，並提升自信。

今日在精神科日間病房舉成果展，邀請家屬一同出席，見證病友們的努力與進步。活動開始，病友們與家人在陳玫君簡單的教學後，一同透過簡單的打擊樂器演奏，增進彼此的互動與參與感，自信且活力的表演，成功地吸引現場來賓及醫護同仁的目光。

「鼓動心聲～敲響希望」活動是柳營奇美醫院精神科病友復健計畫之一，柳營奇美醫院護理部長蕭素秋表示，打擊樂活動中的身體協調與團隊合作元素，讓病友更容易融入社會，提升社交技巧與團隊合作精神。

今年日間病房引進打擊樂課程，研究顯示，打擊樂活動能促進腦部α及β波的增加，有助於情緒穩定及注意力提升。病友們在掌握節奏和音樂技巧時不僅能感受到成就感，還提升自信心。表演過程中病友也分享打擊樂活動是如何提供情緒釋放管道，家屬也表達了對學員進步的欣慰。

院方期盼透過活動，能夠鼓勵社會大眾理解並接納精神病病友，消除對他們的誤解及污名化印象，並支持精神科病友的康復旅程。

柳營奇美醫院精神科病友活力打擊樂團體今日展現學習成果。（記者王涵平攝）

柳營奇美醫院精神科病友活力打擊樂團體今日展現學習成果。（記者王涵平攝）

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