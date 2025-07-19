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爆汗喝水不足 工地男2天沒尿尿 急性腎衰竭送醫

2025/07/19 05:30
爆汗喝水不足 工地男2天沒尿尿 急性腎衰竭送醫

▲天氣炎熱，應隨時補充水分。 （記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

爆汗喝水不足 工地男2天沒尿尿 急性腎衰竭送醫

▲陳采峯醫師提醒，即使在冷氣房，也要記得多喝水；圖中患者與本文無關。（記者張軒哲攝）

7月連日高溫，1名44歲在工地上班的男子，日前上班時，突然覺得身體發熱，右上腹和左下腹疼痛，視力模糊，幾乎要昏厥，同事發現後，趕緊把他送到醫院急診，當時患者的血壓逐漸變低，經緊急搶救，進一步檢查與詢問，得知他已經2天沒有小便，血液中的尿素氮、肌酸酐皆飆高，診斷為急性腎衰竭、代謝性酸中毒，住院治療後，才恢復正常。

大甲李綜合醫院腎臟科主治醫師陳采峯表示，該患者被同事從工地緊急送到急診，到院時，血壓低，昏厥到幾乎休克，檢查後發現，血液中尿素氮（BUN）達60.2mg/dl（正常值約在7-20mg/dl間），肌酸酐達6.74 mg/dl（正常0.7-1.3 mg/dl），也有高血磷症狀，生命徵象不穩定。

尿變少、茶色尿 缺水警訊

患者自述，在工地上班，因為天氣酷熱流汗流很多，幾乎兩天沒尿尿，沒想到上班上到一半，被同事送到醫院，住院3天才出院。

陳采峯透露，該男子在幾年前也曾經因為喝水不足，在大熱天罹患急性腎衰竭被送醫治療，沒想到居然第2次因同樣的病症住院。提醒民眾，天氣持續酷熱，一定要記得隨時補充水分，即使待在冷氣房內，也別忘了喝水，才能避免熱中暑。另外，也要注意自己的尿液量，如果流汗過多，尿液量變少，或是尿液的顏色變深、有茶褐色，都要提高警覺，可能是水量補充不足，不要以為自己有喝水就是補充水分，一定要喝夠量，隨時補充，等到口渴再喝水就太慢了。

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