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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》吃鍋注意4健康殺手！ 醫：小心痛風、胃癌上門

2025/04/08 17:24

醫師表示，火鍋本身並非致癌物，但可能因為長時間烹煮、食用過燙食物，而使癌症上門；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，火鍋本身並非致癌物，但可能因為長時間烹煮、食用過燙食物，而使癌症上門；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕火鍋是許多外食族的首選之一，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，火鍋本身並非致癌物，蔬菜烹煮過久容易使營養流失，不只如此，食用過燙的食物和長時間熬煮的湯底可能增加罹患食道癌和胃癌、痛風風險，因此最好選擇清淡湯底、多吃蔬菜、減少加工食品和控制食用頻率是健康享用火鍋的關鍵。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，超過70°C的滾燙食材會反覆灼口腔和食道黏膜，增加細胞變異的風險，長期下來可能與食道癌有關；再者，長時間熬煮的湯底會產生亞硝胺等致癌物質，提高胃癌的發生率，尤其是麻辣鍋中的辣椒素，會刺激胃酸過度分泌，長期可能誘發胃潰瘍。下為火鍋4大殺手：

●黏膜殺手：過燙的食材，反覆灼傷口腔和食道，增加食道癌風險。

●痛風殺手：久煮的肉湯嘌呤含量高，長期攝取會使尿酸結晶沉積關節，提高痛風發作率。

●致癌殺手：久煮的湯底會生成亞硝胺，增加胃癌發生率。

●營養殺手：蔬菜煮太久會流失維生素C，紅湯中的高油脂會抑制脂溶性維生素吸收，導致免疫力下降。

醫師建議，麻辣鍋每月不宜吃超過1次；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師建議，麻辣鍋每月不宜吃超過1次；示意圖。（圖取自photoAC）

麻辣鍋每月不宜吃逾1次 清湯鍋每月吃2次內

火鍋吃幾次才安全？黃軒提及，研究顯示，每週吃火鍋超過2次會增加罹患消化道疾病的風險，尤其胃病風險增加28%，因此建議適量食用火鍋，注意食材和湯底的選擇，並於每月吃麻辣鍋不宜超過1次，清湯鍋則是每月吃2次以內，對健康影響較小。

健康吃火鍋6黃金法則

1.拒絕吃到飽：選擇份量固定的火鍋店，養成餐餐吃7分飽的習慣。

2.選擇清湯底：選擇昆布或番茄蔬菜湯等清湯底，避免高熱量湯底，如麻辣鍋、酸菜白肉鍋。

3.巧搭醬料：減少使用高油脂和高鈉的沙茶醬、醬油、辣椒醬等，可使用天然食材如蘿蔔泥、蒜、蔥及香菜搭配提味。

4.多吃蔬食：多選當季天然未加工的食材，如茼蒿、菠菜、蘿蔔及各式菇類。

5.少加工品：避免油炸類加工火鍋料，如炸豆皮，並減少食用貢丸、火鍋餃等高脂肪和高熱量的食品。

6.少吃甜點：以白開水或無糖茶取代含糖飲料。

醫師提醒，避免油炸類加工火鍋料，如炸豆皮，並減少食用貢丸、火鍋餃等高脂肪和高熱量的食品；示意圖。（資料照）

醫師提醒，避免油炸類加工火鍋料，如炸豆皮，並減少食用貢丸、火鍋餃等高脂肪和高熱量的食品；示意圖。（資料照）

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