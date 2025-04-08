健康網》蘿蔔硫素護肝穩糖 學者：「這款」食物打敗青花菜

學者指出，青花菜中的蘿蔔硫素有助於改善空腹血糖、抑制發炎反應、減少脂肪堆積，甚至能保護肝臟等；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「爆炸頭」青花菜營養超豐富，清炒、煮湯都合宜！營養學者洪泰雄表示，青花菜富含蘿蔔硫素，其有助於改善空腹血糖、胰島素敏感性、抑制發炎反應、減少脂肪堆積，甚至能保護肝臟，可作為糖尿病前期的輔助療法。不只青花菜，青花菜芽亦富含蘿蔔硫素，甚至所含之含量更是青花菜的10-100倍，建議可透過生食或輕微燙熟食用，以保留更多營養素。

洪泰雄在臉書專頁分享，青花菜（Broccoli）、青花菜芽（Broccoli Sprouts）富含蘿蔔硫素，前者每克含500-2000μg的蘿蔔硫素，含量會因品種、成熟度、栽培環境而異；後者則因生長3-5天時，富含葡萄糖硫苷（Glucoraphanin），其會經由酶促反應轉化為蘿蔔硫素，因此蘿蔔硫素含量是花椰菜的10-100倍。

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洪泰雄指出，蘿蔔硫素對糖尿病前期改善具有重要潛力。瑞典哥德堡大學1項研究，讓97名第2型糖尿病患者分為青花菜芽萃取物（BSE）組與安慰劑組，結果顯示，連續服用BSE12週，30μmol/天的患者，空腹血糖顯著下降、肝臟葡萄糖生成下降約10-15%，且胰島素敏感性顯著改善。另1項2018年發表於《美國臨床營養學期刊》的研究也發現，攝取12週BSE後，可降低糖尿病前期的糖化血紅素和空腹血糖。

學者指出，青花菜芽的蘿蔔硫素含量，比青花菜多；示意圖。（圖取自photoAC）

蘿蔔硫素對血糖代謝的作用機制

為何蘿蔔硫素有助於血糖控制？洪泰雄歸納出3作用機制，建議可透過BSE補充劑、新鮮青花菜芽（每日約20-40克）補充：

●抑制肝臟葡萄糖新生作用（Gluconeogenesis）：糖尿病前期和第2型糖尿病患者常有肝臟葡萄糖異生作用過度活化的現象，導致空腹血糖升高。蘿蔔硫素可抑制糖異生相關基因（G6PC、PCK1）的表達，減少肝臟釋放葡萄糖進入血液。

●活化Nrf2訊號通路（抗氧化與抗發炎）：蘿蔔硫素會刺激Nrf2（Nuclear factor erythroid 2-related factor 2）訊號通路，增強抗氧化酶（SOD、CAT、GPx）的表現，降低氧化壓力和慢性發炎，進而改善胰島素敏感性，減少胰島素阻抗風險。

●抑制炎症反應，減少脂肪堆積：抑制NF-κB路徑，減少促發炎因子，從而改善代謝症候群和肝臟脂肪堆積的問題。

洪泰雄提醒，高溫會破壞芥子酶（Myrosinase）活性，降低蘿蔔硫素的生成，因此建議生食或輕微燙熟，以保留最多的蘿蔔硫素。

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