新竹台大生醫竹北院區 展出「臉部平權特展」尊重多元

新竹臺大分院生醫醫院竹北院區的大廳，從即日起到4月23日為止，跟財團法人陽光社會福利基金會合作推出「臉部平權特展」，（新竹臺大分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹台大分院生醫醫院竹北院區的大廳，從即日起到4月23日為止，與財團法人陽光社會福利基金會合作推出「臉部平權特展」，期間更配合安排繪本導讀、有獎徵答、小丑秀以及創作徽章等活動，用寓教於樂傳遞嚴肅、大家應該正視的包容多元的價值觀。

新竹台大分院表示，這次特展展出新竹縣仁愛國中學生，以臉部平權為題的創作畫，還有石磊國小、大同國小孩童的自畫像，藉由宣導「每張臉都與眾不同，卻一樣獨一無二」的理念。

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另外，紅鼻子關懷小丑協會從2019年起，便在全台各大醫院進行的「小丑醫生歡樂秀」兒童節巡演，去年首度送暖到新竹臺大分院後，今年兒童節再度先後到生醫醫院竹北院區跟新竹醫院為病童及其家屬、醫護團隊帶來歡樂。

紅鼻子關懷小丑協會今年兒童節先後至生醫醫院竹北院區跟新竹醫院為病童及其家屬、醫護團隊帶來歡樂。（新竹臺大分院提供）

紅鼻子關懷小丑協會至醫院，為病童及其家屬、醫護團隊帶來歡樂。（新竹臺大分院提供）

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