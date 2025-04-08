高屏區「主動脈剝離手術」跨院聯防 強化急重症醫療

高屏區「主動脈剝離手術」跨院聯防，大幅提升緊急醫療照護品質。（義大醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕急性主動脈剝離致死率高，健保署高屏業務組推動高屏澎地區醫院區域聯防合作機制，5年來可執行A型急性主動脈剝離手術醫院增至8家，具手術能力醫師增至29人，大幅提升緊急醫療照護品質。

義大醫院表示，健保署高屏業務組2020年率先運用醫院總額風險移撥款，推動「主動脈剝離及腦中風取栓術區域聯防獎勵計畫」，由於執行成效良好，健保署去年7月新增「113年全民健康保險主動脈剝離手術及腦中風經動脈取栓術病人跨院合作照護計畫」納入健保給付，實施對象擴大至全國，並編列8100萬元專款用於「主動脈剝離手術病人照護跨院合作照護計畫」，進一步提升急重症醫療整合與照護品質。

請繼續往下閱讀...

義大醫院2023年擔任「腦中風取栓術」高屏區主責醫院，2024年進一步擔任「主動脈剝離手術」高屏區專款計畫首屆主責醫院，由心臟外科主任吳宣穎邀集42家合作醫院，共同強化跨院照護機制，與高市府緊急醫療資訊整合中心（EMOC）合作，提升區域緊急醫療應變能力。今（2025）年「主動脈剝離手術」高屏區主責醫院則由高醫接棒。

義大策略長蔡易廷表示，高屏澎地區歷經5年區域聯防合作機制，可執行A型急性主動脈剝離手術醫院增至8家，具手術能力醫師增至29人，病人手術比率增加3.9%，手術死亡率下降3.4%。

數據顯示透過跨院合作模式，能有效提升患者治療機會，減少疾病導致的死亡風險，對於急重症醫療發展具有深遠影響。

義大醫院攜手42家合作醫院，共同強化「主動脈剝離手術」跨院照護機制。（義大醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法