南投提供老人等10類民眾 接種新冠疫苗第2劑

南投縣即日起提供65歲以上老人等10類民眾接種新冠疫苗第2劑。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府衛生局為提升高風險族群的健康保護，即日起提供65歲以上長者及免疫不全等10類民眾接種JN.1 COVID-19疫苗第2劑，與前1劑間隔至少6個月（180天），惟考量民眾如出國及需緊急治療等健康因素，可以在最短間隔2個月進行接種，呼籲符合接種資格民眾踴躍接種。

南投縣衛生局指出，此次JN.1 COVID-19疫苗提供接種對象，包括65歲以上長者（含55-64歲原住民）、洗腎患者、出生滿6個月以上且有免疫不全及免疫力低下患者、目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療癌症患者、器官或幹細胞移植患者、中度及嚴重先天性免疫不全患者、人類免疫缺乏病毒感染患者、過去6個月內接受化療或放療者、目前正使用高度免疫抑制藥物者及其他經醫師評估免疫不全或免疫力低下者。

請繼續往下閱讀...

衛生局強調，國內近期新冠併發重症及死亡病例，多數皆未接種JN.1 COVID-19疫苗，提醒民眾不要因曾感染過新冠、曾接種先前新冠疫苗而輕忽新冠疾病侵襲威脅，請符合資格民眾儘速前往接種，保護自己也保護家人健康，共同降低重症和死亡風險。民眾可至縣府衛生局網站查詢縣內COVID-19疫苗接種合約院所，或撥打南投防疫專線（049）2220904查詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法