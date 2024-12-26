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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》全球麻疹疫情爆發！ 醫示警：別去「這些」國家

2024/12/26 20:51

醫師表示，全球多國麻疹爆發，建議避免前往高風險區域旅遊；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，全球多國麻疹爆發，建議避免前往高風險區域旅遊；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕各地麻疹疫情爆發，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，麻疹病毒是1種高度傳染性疾病，可透過飛沫或直接接觸感染者的分泌物傳播，目前全球多國爆發疫情，尤其建議避免前往與我國往來頻繁之東南亞國家，如泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、印尼等國高風險區域，並接種MMR疫苗（麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗），增強免疫力。

4原因 使疫後麻疹全球爆發

何謂麻疹？黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，其為1種高度傳染性的疾病，主要通過空氣中飛沫、直接接觸感染者的分泌物傳播。雖能預防，但在COVID-19疫情之後，推測是4原因，導致全球麻疹病例數量顯著增加。據WHO統計，2023年全球麻疹病例達約1,030萬例，比2022年增20%，死亡人數也顯著上升，2023年估計逾10萬人死於麻疹，多集中在疫苗接種率低的國家。

●MMR疫苗接種率下降：COVID-19疫情期間，由於封鎖措施和醫療資源的重新分配，許多國家的常規疫苗接種計劃被中斷。據統計，2020至2022年間，全球約有6100萬劑麻疹疫苗的接種被推遲或取消，導致群體免疫力下降。

●疫苗猶豫與錯過接種：疫情期間，反疫苗運動的興起和疫苗猶豫情緒加劇，進一步影響MMR疫苗的接種率。此外，兒童在疫情期間無法定期進行健康檢查，許多家庭錯過關鍵接種時間。

●國際旅遊恢復：隨著COVID-19疫情後，國際旅遊恢復，未接種疫苗的旅客成為麻疹病毒的攜帶者，將病毒從流行地區帶到其他國家。

●醫療系統壓力：COVID-19疫情期間，許多國家的醫療系統面臨巨大壓力，導致麻疹監測和防控工作被削弱，使得麻疹疫情在早期階段未能被及時發現、控制。

醫師指出，接種MMR疫苗接種是預防麻疹的最有效方法；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師指出，接種MMR疫苗接種是預防麻疹的最有效方法；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃軒表示，早在今年2月20日時，世界衛生組織早就警告，全球有超過一半的國家在今年底將面臨麻疹疫情的高度風險，也就是說是現在！舉例來說，美國CDC曾報告指出，2024年前3個月的麻疹病例數量已較前3年高出17倍，且這些病例多與國際旅遊相關，未接種疫苗的個體成為主要感染群體。

歐洲麻疹疫情尤為嚴峻，黃軒提及，據WHO數據顯示，2023年歐洲麻疹病例數量暴增45 倍，也顯示出COVID-19期間，MMR疫苗接種率下降對疫情的影響極為顯著。至於亞洲地區，日本、南韓和他國也曾報告麻疹病例的增加，其中日本疫情主要集中在未接種疫苗的成年人群體，而南韓則是在2024年初達到疫情高峰後，病例數量才逐漸下降。

「東南亞地區更得小心！」黃軒說，泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、印尼等與台灣往來較頻繁的國家，麻疹疫情較往年略高並持續上升，最近我國境外移入病例中，也皆來自馬來西亞、泰國、柬埔寨及越南等地。

專家建議，MMR疫苗接種是預防傳染病的最有效方法，特別是針對兒童和高危人群，並應提高對麻疹的監測能力，確保早期發現和控制疫情。尤其建議44歲以下的成人、6個月至1歲的嬰幼兒、滿1歲但尚未達到學齡前的幼童，計劃前往麻疹疫情高風險地區者，應在出發前接種MMR疫苗，以增強免疫力。

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