急診最高單週逾15萬人次已過 羅一鈞駁「假疫情說」盼解壅塞

疾管署副署長羅一鈞表示期盼隨著新冠、類流感疫情下降，急診壅塞會逐漸紓解。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕近期部分醫院出現急診壅塞，讓第一線醫師苦不堪言，衛福部疾管署副署長羅一鈞今（16日）表示，近期急診就診量最高點落在6月最後一週的15.3萬人次，最近2週則出現下降，強調並無外界所謂的「假疫情」，期盼隨著新冠、類流感疫情下降，急診壅塞會逐漸紓解。

羅一鈞指出，近期急診不分疾病總就診量最高點落在6月25日至7月1日，當時單週15.3萬人次，但最近這2週數字持續下降，上週為13.7萬人次，較前一週14.8萬人次下降19%，且以台北區、高屏區下降最多，先前雙北、南部醫院都曾傳出急診壅塞，期盼隨著疫情下降，急診壅塞情況會逐漸紓解。

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針對中華民國防疫學會理事長王任賢投書媒體指稱這一波疫情是「假疫情」，認為不了解新冠肺炎（COVID-19、武漢肺炎）位階的轉變，才是這波急診壅塞的主因，並提到「希望急診醫師能夠多磨練赤手空拳診斷疾病的能力，有像名醫門診看診的質量，急診就不會再壅塞了」。

羅一鈞強調，這種論述有不足之處，也讓急診醫師出現不滿，因此特以官方立場澄清，並沒有人為操作數據，沒有所謂「假疫情」的議題，希望這項訊息不要再流傳。

疾管署共有6大點聲明內容，包含嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」及「流感併發重症」屬第4類法定傳染病、持續蒐集各項數據監測、符合特定條件個案要通報、核准抗病毒藥及快篩試劑使用、釋出免費快篩、擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件等。

疾管署也強調，對於各醫院與急診醫療人員於此疫情升溫期間，不僅傾力照護病患，更配合政府執行各項疫情監視與診療措施，深表感謝，並呼籲民眾務必遵從醫療人員所囑，實施所需的檢測與治療。

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