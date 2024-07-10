水產養殖業者遭魟魚刺傷 送醫開刀治療6天後才康復

刺傷業者的豹紋魟魚，業者為其打預防針反遭刺傷。（業者提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖一名水產養殖工作人員，日前為豹紋魟（澎湖稱為「花魴」）治療給予藥物時，遭尾刺插入右上臂，造成深達10公分的穿刺傷，緊急送往衛生福利部澎湖醫院急診，3小時內進入開刀房接受緊急手術，由蘇文進醫師取出尾刺以及傷口清創，隨後接受負壓傷口治療海綿抽吸系統，2天後清創縫合傷口，靜脈注射抗生素預防感染，共6日出院。

2006年「鱷魚先生」史帝夫厄文，在澳洲大堡礁海域拍攝紀錄片時，遭短尾魟有毒的尾刺刺中心臟，送醫前不治身亡，得年44歲。台灣俗諺：「一魟、二虎、三沙毛、四臭肚、五倒吊、六斑午。」魟魚毒素都是高居首位。大部分有毒的動物，毒素是儲存在腺體內，魟魚則與眾不同，其毒素儲存在尾刺的溝槽中的分泌細胞中。

請繼續往下閱讀...

由於魟魚的毒素仍未被深入研究，內含許多的化學物質，其中的神經毒性會造成劇烈疼痛，心臟毒性會造成心律不整，甚至心搏停止。魟魚並不是具有攻擊性的生物，假如遇到掠食者，仍會使用尾刺攻擊。

魟魚尾刺攻擊會造成撕裂傷或穿刺傷，尾刺上具有許多倒鉤，會牢牢的卡在身體軟組織內，不當拔除則會使傷口更難處理。除此之外，尾刺中的毒素會造成非常劇烈的疼痛，最長可持續48小時。有時也會出現嚴重的過敏反應、消化道症狀、頭暈、頭痛、昏厥、呼吸困難、癲癇、甚至是心律不整。海洋中的細菌（如致命的海洋弧菌）也有可能會進入身體內，造成不可挽回之傷害。

遭魟魚刺傷的澎湖水產養殖業者，傷口取出魟魚尾刺。（蘇文進提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法