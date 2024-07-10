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野外遭魟魚刺傷 醫師蘇文進：熱水浸泡患處

2024/07/10 08:42

澎湖水族館大洋池中，魟魚悠遊。（資料照，澎湖水族館提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕名列台灣毒魚榜首的魟魚，一般人在海中遇到頻率算高，但文獻記載偶遇魟魚緊急處置方式，則付諸厥如。部立澎湖醫院骨科專科醫師蘇文進，決定攜手日前魟魚刺傷的水產養殖業者，整理相關偶遇魟魚及遭到刺傷處理方式，提供給外界參考。

蘇文進醫師對外說明，野外遇到魟魚及遭到刺傷緊急處置方式。（蘇文進提供）

蘇文進表示，若在淺水區遇到魟魚，可用腳拖著沙子，這樣可以提前驚動魟魚，讓牠們游走。在海中潛水時，避免在水中快速移動或潛水時突然改變方向，這可能會讓魟魚感到驚恐或威脅。無論多麼好奇，都不要觸碰魟魚或試圖和他們抓住牠們，請保持安全距離，給予他們安寧的生活環境。

魟魚尾刺一定要取出，並進行傷口清創。（蘇文進提供）

假如在野外被魟魚的尾刺扎到，蘇文進表示，首先保持冷靜，並馬上至安全的地區或離開水裡，接著請控制失血和清潔消毒傷口。標準的症狀控制方式為為熱水浸泡患處或患肢，假如有乾淨的清水（生理食鹽水更佳），使用攝氏45度（華氏110至115度）左右的溫度浸泡約30至45分鐘。請勿逕自移除尾刺，造成軟組織更進一步傷害和增加感染的機率，請馬上送至醫院急診，交給專業的醫療人員處理。

醫師會使用X光或電腦斷層評估尾刺的侵犯程度，假如尾刺過於深入軟組織，則需要進入開刀房處理。同時使用抗生素和破傷風免疫球蛋白預防感染，抗組織胺或是類固醇也是很好的武器。被魟魚的尾刺扎假如有好好的接受治療，原則上都能過關，不過仍須注意有較高的傷口感染機率以及短期患肢腫脹等後遺症。

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