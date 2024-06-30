童綜合醫院培育學士後醫學人才 前進澎湖3天2夜見習離島醫療

童綜合醫院副院長蔡青劭（前左四）與醫師們，帶領後醫系學生前往馬公市西衛里西衛活動中心進行衛教活動。（童醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕童綜合醫院副院長蔡青劭擔任中興大學學士後醫學系副主任，為促使未來投入醫療服務的學生能運用所學、實地學習了解公共衛生預防醫學知識與技能，開設「偏鄉醫療與社區服務學習」課程，前進偏鄉與離島，體驗與實踐偏鄉醫療與社區服務。

蔡青劭親自帶隊，帶領學生相繼前往苗栗泰安鄉、金門進行醫療課程學習，今年6月27至29日三天更前進澎湖，並有免疫風濕科主任邱瑩明、神經外科主任柯宗伯、新陳代謝科主任曾耀賢、泌尿科微創內視鏡主任翁瑋駿、腎臟科血液透析室主任吳再坤、感染科醫師林國璽與一般外科醫師薛冠群等人提供專業課程教學；並邀請天主教靈醫會醫療財團法人惠民醫院院長張明哲、中山醫學大學附設醫院耳鼻喉部主任曹傑漢與中興大學學士後醫學系副主任闕斌如共襄盛舉，為醫學教育共同努力。

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為期三天兩夜的澎湖離島行，課程充實，除瞭解澎湖醫療特殊性與在地民眾需求，並學習了緊急醫療後送作業，在凌天航空協助下，了解離島醫療轉運工作，將所學理論知識轉化為實際應用，並且進一步提升個人專業技能和實踐能力。

為了讓未來將到離島或偏鄉執行醫療業務的後醫學系學生更了解離島醫院運作，衛生福利部澎湖醫院並協助安排學生到澎湖醫院學習觀摩，認識澎湖在地醫療需求與特色。

另外為了實地進行社區醫療服務，澎湖縣政府衛生局、馬公市第一衛生所並安排師生前往馬公市西衛里西衛活動中心，舉辦「攜手童興惠健康」衛教活動，邀請當地居民到場聆聽，由惠民醫院院長張明哲及中山醫學大學附設醫院主任曹傑漢宣導慢性傳染病及推廣生命教育，建立民眾相關健康知識。

童綜合醫院醫師們並指導中興大學學士後醫學系學生完成實踐性學習，並與當地社區互動連結，同時攜手澎湖縣衛生局舉辦兩場BLS基本救命術教學，安排當地護理與長照人員現場實作學習，加強對意外事故及緊急傷患救護應變能力，了解急救常識與技能的重要性。

童綜合醫院總院長童敏哲並特地遠赴現場鼓勵學生，並對於教授課程的醫師們給予肯定，藉由實地了解偏鄉離島醫療實務，以利未來能提當地最適切的醫療服務。

蔡青劭表示，童綜合醫院秉持提供最好醫療品質及最佳醫事人員培育醫院為目標，這次到澎湖進行離島進行偏鄉醫療與社區服務學習，主要是希望透過實踐課堂學習內容，將理論知識轉化為實際應用方式，經由認識離島獨特文化與醫療需求，進一步提升自我專業知能，幫助未來投入公醫服務時能更無縫接軌，讓離島居民都能獲得更優質的醫療品質。

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