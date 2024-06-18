全國國中男生公費施打HPV疫苗！邱泰源：最快2025年提供

衛福部長邱泰源今日表示，最快2025年可以取得經費來提供全國國中男性接種HPV疫苗。（翻攝自國會頻道）



〔記者林哲遠／台北報導〕世界衛生組織（WHO）倡議90%女性於15歲前接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，並在政策可行下，建議納入青少年男生為接種對象。針對立委今日在立院質詢時指出，有部分縣市已提供國中男性公費接種HPV疫苗，盼能擴及全國公費接種，衛福部長邱泰源表示，最快2025年可以取得經費來提供全國國中男性接種。

立法院會今繼續進行對卓榮泰施政報告質詢。國民黨立委李彥秀質詢時指出，目前全世界58個國家都以公費疫苗讓國中男性接種HPV疫苗，在台灣雲林、澎湖、嘉義也有提供國中男性公費接種，台北市長也將於今年9月起執行，她認為不要有城市落差，全國是否能一致？

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邱泰源答詢時說，經過討論已經將國中男生納入公費補助接種HPV疫苗，目前已經編入預算，最快2025年可以取得經費來提供施打。

李彥秀續指，疾管署5月28日起短期開放50至64歲公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗，是否能評估未來50歲以上都可以公費接種，另高風險對象能否也能提供13價、23價的公費疫苗？邱泰源答覆，這些建議都很好，對國人健康也是正向的，衛福部一定仔細研議。

另外，李彥秀也提到俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹疫苗費用高昂，一劑6千、第二劑要8千，衛福部是否能先從中低收、高風險群可以做公費接種？邱泰源回應，他會請專家研議，未來可以做的方向。

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