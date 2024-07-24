健康網》濕疹起疹長水泡癢到受不了 中醫列飲食12禁忌

中醫師建議，濕疹患者要避開糯米類、芒果等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕28歲蕭小姐是護理師，從小她的濕疹問題就陸陸續續發作，開始工作後還開始乾裂、發癢，不時長水泡，半夜也會因為搔癢而破皮流血。開始中藥調理後，雙手肌膚逐漸恢復正常，色素沉澱也慢慢褪色。中醫師劉筱薇分享個案並提醒，濕疹由多種因素引起，飲食上建議避開菸酒、燒烤炸辣、海鮮類、糯米類、芒果、芋頭、蛋、竹筍、豬頭皮、茄子、鴨肉、鵝肉。

澄品中醫院長劉筱薇於臉書粉專「澄品中醫」發文指出，中醫在治療濕疹方面有其獨門，相較類固醇副作用較少，也不容易有抗組織胺藥物產生之嗜睡，精神倦怠、口乾之副作用，對症治療後亦可取得相當好之療效，當然在治療過程中，仍須患者飲食作息各方面的搭配，方能達到良好療效。

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急性期 起紅疹、水泡搔癢劇烈

另外，劉筱薇補充指出，濕疹是由多種內外因素引起的真皮淺層及表皮炎症，往往受遺傳、飲食、環境因素或熬夜等影響。臨床上濕疹在急性期搔癢劇烈，起成片紅疹，出現丘疱疹或小水泡、患處有潮濕感或起成片紅疹，搔癢難耐，常可出現全身各部位，如病程較久後未及時適當處理，患處皮膚會呈現小丘疹鱗屑和結痂為主。

西醫對於濕疹往往會做過敏原測試，找出人體易影響濕疹發病之食物；而中醫在治療濕疹上認為，需從體質的根本來改變，並認為濕疹是由於稟賦不耐，加之濕熱內蘊，外感風邪，風濕熱邪相搏，浸淫皮膚而成。其中「濕」是主要因素。

中醫師指出，濕疹是由多種內外因素引起的真皮淺層及表皮炎症，往往受遺傳、飲食、環境因素或熬夜等影響；情境照，圖中人物並非文中當事人。（圖取自shutterstock）

中醫辨別風、濕、熱3證型 對症下藥

劉筱薇提到，濕疹在發展過程中因症狀表現不同，其病機亦有改變，從皮膚濕疹的演變去辨別風濕熱三邪孰輕孰重，如風邪重，中醫認為治風邪以治肺為先。用藥上多使用荊芥、防風、蟬蛻、羌活等去風藥物為主；濕邪為重，患處潮濕瀰漫，如中醫所講之浸淫瘡，中醫認為治濕以治脾為主，藥用茯苓、白朮、蒼朮、薏苡仁、澤瀉等中藥為主。

熱邪為重者，皮膚起丘疹、紅斑，抓破則有滲血，中醫治療上治熱邪以治心為重，藥用牡丹皮、赤芍、黃連、生地等為主，如患處日久則血虛生風，中醫在治療上健脾養血，去風止癢為主。

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