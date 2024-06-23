台北仁濟院跨海前進吉貝 舉行護肝醫療義診

吉貝離島居民，踴躍前往義診會場了解自身身體狀況。（台北仁濟院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖北海離島吉貝，一度因毒電炸歪風剩下，導致C肝盛行率嚴重。台北仁濟院總院長林水龍，今（23）日帶領23位專業醫療團隊成員，跨海前往吉貝村進行義診服務，獲得離島居民熱烈迴響與肯定。

今年義診服務內容多元，除了有專業內兒科醫師與外科醫師看診、藥師用藥諮詢外，更針對離島居民護肝保健計畫，由2位腸胃專科醫師為民眾執行完整的腹部超音波檢查，並藉由肝炎防治與飲酒的宣導，讓肝癌盛行率高的離島居民更了解護肝防癌的觀念，提升民眾的健康識能。

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另外還因應離島紫外線強烈，從台灣本島帶了專業的皮膚檢測儀為民眾進行皮膚檢測，讓居民們了解自己的皮膚狀況，並加強皮膚防護的概念。同時因應離島人口老化，推廣銀齡樂活與自我健康賦能的概念，號召國際運動教練與物理治療師，組成專業醫學醫學服務團隊，並規劃舒壓滾珠精油DIY。

台北仁濟院為非營利機構，素以社會救濟、社會福利、慈善公益為創院宗旨，在林明成董事長的支持下，更以「仁心濟世、溫馨照護」為方向，每年組成團隊深入各地偏鄉與離島義診服務。今年在澎湖縣衛生局陳淑娟局長的大力支持與吉貝衛生所陳美雀護理長的協助下，規劃了這場「肝要大吉，貝感溫馨診」的特色義診。仁濟義診團隊中還有一位35年前在吉貝村衛生室服務了5年多的澎湖女兒蔡麗珍主任，在這次的義診活動中，還有許多長者認出她，也成了此次義診中溫馨的插曲。

台北仁濟院跨海抵澎，提供吉貝離島醫療服務。（台北仁濟院提供）

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