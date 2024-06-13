中油要當澎湖人好鄰居 響應百萬C.C.捐血活動

中油澎湖處副處長劉進參，率先捐出熱血。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕疫情過後，台灣血庫安全存量告急，中油發動百萬C.C.捐血活動，一年四季招募民眾挽袖捐出熱血。中油澎湖處今（13）日起配合辦理台灣中油百萬C.C.捐血活動第二季，由副處長劉進參領軍，並祭出優惠好禮相送，吸引更多人熱血加入快樂捐血人行列。

劉進參表示，率先挽袖捐血，讓捐血成為生活日常，除了勉勵中油公司員工向其看齊，一同成為捐血好漢，持續呼籲社會大眾捐血救人回饋社會！中油澎湖處上一季捐血活動，統計共有89人參與，捐血量達33750C.C.，對於告急血庫不無小補。

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中油澎湖處為鼓勵民眾踴躍參加，此次捐血250C.C.，即可領取全聯禮卷300元，500C.C.則加倍送，希望能夠刺激人氣，再創捐血活動的人潮高峰！捐血自即日起至15日，上午8時30分至下午5時止。

馬公捐血站主任許文坤表示，今年疫情解封，民眾恢復正常生活，加上澎湖各界機關團體踴躍舉辦捐血活動，幾乎每週一次，讓原本僅有3日安全存量，已提高至5日，解除燃眉之急的血荒危機，但還是需要各界支持，持續捐出熱血，像中油以季為單位，一年舉辦四次，讓血庫較為充裕。

中油澎湖處第二季捐血活動，即日起至十五日展開。（記者劉禹慶攝）

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