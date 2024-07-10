健康網》不是幽門桿菌感染！ 醫警覺揪出胃淋巴癌

醫師指出，NBI呈像顯示表面結構紊亂，應是胃部早期癌。（圖取自葉秉威臉書專頁）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一位年輕患者因胃部不適，禾馨民權內科診所腸胃科醫師葉秉威安排他照胃鏡，顯示幽門周圍出現多發性點狀發紅，推測大概是幽門桿菌感染，但突然發現有個區域比較紅，再仔細觀察，發現表面有些不規則，請病理科醫師確認後，竟是「黏膜相關淋巴組織淋巴瘤」，一種只佔胃癌比率3-5%胃淋巴癌。

葉秉威在臉書專頁「胃腸專家 葉秉威醫師」發文表示，黏膜相關淋巴組織淋巴瘤起因與幽門桿菌感染有強烈相關，所幸發現時，範圍還不算大，如果分期早期，有機會藉由幽門桿菌殺菌而治癒。幽門桿菌感染者，發生率小於0.1%。從他作內視鏡醫師以來，作了可能超過數萬隻胃鏡，臨床案例也沒超過10個。

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葉秉威指出，所幸他有提早發現這名年輕患者的異狀。對於胃癌而言，絕大多數人都必須接受內視鏡，或外科手術切除病兆。不過這種淋巴瘤，治療上反而不是切除，是藥物治療。抗生素殺菌成功後有一定比例可以治癒，不必接受後續化療。

葉秉威說，如果這回沒發現異狀，應該也不會太快變成第一期或第二期癌。但老實說，這種病兆應該很容易會被當作發炎就放過，等到下次再見到它，可能已經是數年後追蹤內視鏡，很難知道它存在多久。

葉秉威提到，這次的案例讓他思考，如果操作醫師資歷尚淺，警覺性不足，檢查時間過短，甚至內視鏡解析度不佳，都沒有辦法早期發現這種病兆。同時期許他自己，未來能發現更多早癌，讓未來更多腸胃道腫瘤患者，盡可能免挨一刀，能有選擇以內視鏡根除病兆的機會。

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