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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》6旬女愛嚼冰塊竟是因貧血 愛吃冰塊原因一次看

2024/07/10 12:03

專家指出，鐵分攝取不足、月經週期不定、胃癌、大腸癌、胃潰瘍等，體內有沒有注意到的出血，都是可能愛吃冰塊的原因：圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1位60多歲的女士表示，她從40歲開始愛上嚼冰塊，常常倒滿一杯冰塊來吃，而且不是小碎冰，是一天兩杯大顆冰塊杯，日本葛西診所院長小林正宜表示，後來這位女士因為血尿而發現有子宮疾病，而導致貧血愛吃冰塊，在治療後，她再也沒有嚼冰塊的想法。

MBS》報導，在需要冷氣的炎熱夏天，想吃點冰塊消暑無可厚非，小林正宜提醒，如果連冬天都想吃冰塊，就要注意，恐怕是因為貧血，像鐵分攝取不足、月經週期不定、胃癌、大腸癌、胃潰瘍等，體內有沒有注意到的出血導致。喜歡吃冰塊本身沒有問題，但若每天都想吃冰塊，別忽視這行為背後的可能疾病。

此外，小林正宜說，夏日補充水分看似沒問題，但也別忘了補充鹽分，保持水分的正確方法是日飲1.5公升。可以從「渴不渴」與「上廁所次數」來判斷身體有沒有脫水，如果上廁所次數變少，要注意可能是脫水機向。另外也要注意水別喝太多，當日飲4-6公升的水，很容易會出現水中毒，出現頭痛、噁心想吐、意識不清等症狀。

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