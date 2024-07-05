健康網》喝冰飲比吃冰更易頭痛！ 營養師1招助改善

和冰塊相比，飲用冰飲而誘發頭痛的潛伏期明顯縮短，而且更為頻繁，疼痛強度也較高；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天到了免不了吃冰、喝冰水，但是不是因為這樣所以常頭痛呢？李婉萍於臉書粉專「李婉萍營養師」及網站發文表示，吃冰頭痛不是病，少吃或慢食有助改善。而喝冰水比起吃冰更容易引發頭痛，因顱內動脈平均血流速度變快，使得大量血液通過造成疼痛。若原本就有偏頭痛的人，吃冰塊為帶有壓迫感的頭痛，喝進冰水後的則是刺戳型的疼痛。

李婉萍指出，有研究論文顯示，因為吞嚥或吸入外界寒冷刺激，所引起的頭痛（HICS），又稱為「冰淇淋頭痛」，確實是導致原發性頭痛常見的原因之一，不過這當中的機轉和原理還不是很明確。

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她說，另一個值得注意的是，喝冰水竟然比起吃冰更容易引發頭痛！當受測對象喝了冰水之後，腦部血管的阻力會隨之降低，顱內動脈平均血流速度（MFV）顯著增高，使得大量血液通過造成疼痛。另有文獻指出，和冰塊相比，飲用冰水而誘發HICS的潛伏期明顯縮短，而且更為頻繁，疼痛強度也較高。

李婉萍表示，還有研究發現，本來就患有偏頭痛的人，因吃冰而犯頭疼的機率會比沒有偏頭痛者更高。而根據研究對象描述頭痛的類型時，疼痛的部位並沒有差別，但食入冰塊後所產生的不適，為帶有壓迫感的頭痛，喝進冰水後的則是刺戳型的疼痛。

營養師指出，購買時多注意營養標示，選擇少添加或無添加使用的冰品。以糖和果汁組成的冰棒，熱量相對低；示意圖。（圖取自photoAC）

選對冰品不怕胖

李婉萍提到，建議大家購買時多注意營養標示，選擇少添加或無添加使用的冰品。以糖和果汁組成的冰棒，熱量相對低；一旦加了奶油、煉乳，或全脂奶粉後製成的冰淇淋，熱量都會升高不少。

以同一個品牌的兩種冰品來比較，成分較單純的芒果水果冰棒，每一公克熱量約0.7大卡；換成黑糖珍珠雪糕口味後，成份多了奶油、煉乳、棕櫚油、脂肪酸甘油酯，滿滿都是油，再加上糖分，結果每一公克熱量飆升到，將近芒果冰棒的三倍。

至於一桶桶看起來很美味的香草或巧克力冰淇淋，大多含有很高的鮮奶油成份，不只熱量高，大量攝取飽和脂肪的結果，也容易增加高膽固醇、心血管疾病的罹病風險。若是吃一般單純的剉冰加上糖水，熱量和果汁冰棒是差不多的。若要添加配料，盡量多選水果類會比較理想，全穀雜糧類，也是不錯的配料選項。

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