健康網》想戒飲不愛喝水？ 3步驟自製果汁水：減重又「順便」

醫師建議，製作時，可選用富含維生素C的水果，如檸檬、蔓越莓、藍莓等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了健康戒糖飲，但不愛喝水的人，有新的選擇啦！書心健康管理診所院長許書華分享3步驟製作水果水，輕鬆喝足每日飲水量的同時，也能幫助減重、舒緩情緒、排便順暢、改善肌膚狀況，以及提升免疫力，可謂是一舉數得！

許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文提及，想戒飲料，但又不愛喝水者，3步驟簡單製作水果水，低卡零負擔，喝水2000c.c.不是問題！製作時可依照新鮮水果+草本植物+水／氣泡水搭配方式，步驟如下：

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●步驟1：食材洗乾淨後，加入1000c.c的水／氣泡水。

●步驟2：擠壓水果來增加營養素的釋放，接著靜置10分鐘即可飲用。

●步驟3：建議可選用柑橘類的水果，維生素C含量較豐富，如檸檬、黃瓜、薄荷、柑橘、蔓越莓、藍莓。

3果汁組合 不建議選富維生素A水果

許書華推薦3常見組合，供民眾參考，並提醒，蔬果食材一定要清洗乾淨，不建議選擇木瓜、柿子等富含維生素A的水果製作。在盛裝果汁時，別使用保溫杯，應改用玻璃材質保存，並於半天内飲用完畢。

●草莓檸檬羅勒水：準備材料為4-6顆草莓切半、半顆檸檬切片、1小把新鮮羅勒、水。

●綜合小黃瓜排毒水：準備材料為2切片檸檬、1切片葡萄柚、3切片小黃瓜、6片薄荷葉、水。

●藍莓橘子水：豐富的維生素C、纖維可對抗體內自由基，製作果汁時，需準備6杯水、2顆切瓣橘子、1把藍莓。

醫師提到，維生素C可使糞便軟化，幫助改善腸道環境；圖為情境照。（圖取自photoAC）

喝果汁5好處一次看

為何可以選擇這類水果水呢？許書華解釋，水溶性膳食纖維果膠可增加腸內好菌，且有以下5作用：

●減重幫手：戒掉手搖飲惡習，降低飢餓感，有效體重管理。

●舒緩情緒：蔬果天然香能緩和頭痛，心情放鬆、提高集中力。

●排便順暢：維生素C可使糞便軟化，幫助改善腸道環境。

●改善肌膚狀況：多喝水可改善肌膚乾燥問題，對於長待冷氣房的上班族是肌膚的補水神器。

●提升免疫力：蔬果中含維生素C、檸檬酸、礦物質等，可以排出老廢物質，提升免疫力。

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