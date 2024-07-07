健康網》小暑後宜補水降火 中醫推5款茶湯：熬夜選「它」

中醫師指出，麥茶可以去除虛熱，寧心安神，是經常熬夜與身體煩熱者的首選；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕昨（6日）是24節氣中的小暑，傳聞小暑過後，天氣會一天比一天還炎熱。中醫師王大元指出，此時可以多補水分降火氣，如果感到身體浮腫、精神不振，可選擇微冰減糖的薏仁湯、紅豆水、黑豆茶或冬瓜茶，藉此清熱退火去濕氣。另，麥茶可以去除虛熱，寧心安神，是經常熬夜與身體煩熱者的首選。

穴位貼敷 強化免疫力

小暑後越來越熱，王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文分享，空氣中瀰漫熱浪襲人的氛圍，一離開冷氣房就感覺煩躁易怒、困頓乏力，午後的大雷雨又可能會淋成落湯雞，真的很令人困擾。

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此節氣正式進入三伏天的「初伏」，三伏天是陽氣最旺的時間，大家常會聽到「春夏養陽」、「冬病夏治」，中醫對於陽虛和過敏體質，會選擇在一年當中最熱的三伏日，陽氣旺盛之時，利用辛溫香燥的藥餅貼敷在大椎、風門、肺俞等穴，使陽氣充旺，強化免疫力，為嚴冬提早做準備。

三伏貼 預防過敏、氣喘

王大元提到，大約每3個人就會有1個人罹患過敏性鼻炎，且鼻炎患者中約有1/3會合併氣喘、異位性皮膚炎或尋麻疹，多在冬季發病，因此大家可以在夏天使用「三伏貼」做預防，研究結果顯示，三伏貼對於過敏性鼻炎、氣喘、慢性阻塞性肺病、皮膚炎和呼吸道疾病均有療效。

然而；如果正值感冒、發燒、細菌感染、皮膚過敏、懷孕婦女、1歲以下幼兒或體質濕熱者，不建議進行三伏貼療法。他解釋，所謂體質濕熱，正是有長期性大便偏硬不順暢、舌苔厚膩、口苦口臭、皮膚泛油或滿面膿痘等症狀，不適合於當下使用溫熱屬性的三伏貼。

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