64％癌友自費抗癌 專家籲癌藥基金思考2議題

專家呼籲，百億癌症新藥基金（TmCDF）的設置，要審視思考使用規範與接軌健保做法。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕超高齡化社會來臨，國人面臨癌症的風險也節節上升。但台灣癌症基金會擔憂，有超過6成的癌症家庭需自費治療，恐出現「醫療階級化」的情況。對於「百億癌症新藥基金（TmCDF）」推動，專家擔憂，若使用暫時性支付預算專款支應，後續恐缺乏良好的使用規範，也呼籲審慎思考未來如何接軌健保。

台灣癌症基金會執行長張文震指出，近年來健保雖有約4%的成長，但抗癌藥物費用成長速度是10%以上，顯然已經跟不上，根據基金會2023年的調查，癌症家庭的健保外自費已經成為常態，在1255個受調查癌症家庭中，有64%的癌症家庭需要自費治療，且45%的自費項目是用於健保未給付的新藥。

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雖目前政府喊出TmCDF，且衛福部長邱泰源稱第1年使用暫時性支付預算專款、第2年挹注公務預算、第3年達到百億規模，但台灣醫藥品法規學會理事長康照洲直言，健保暫時性支付預算專款沒有很好的使用規範，若採取此一方案，後續流程讓他深感憂心。

台大醫學院副院長沈麗娟則指出，TmCDF與英國的癌症藥品基金（CDF）相似，但其設定的使用情境多了「符合國際臨床治療指引、療效明確、但因財務衝擊等因素考量，健保尚未給付的新藥」一項，但加入此一項目，百億癌藥基金恐不夠支應，未來還需要思考如何建構健康政策與醫療科技評估組織的運作機制，以及TmCDF如何接軌健保。

對於目前TmCDF的規劃進度，衛福部次長周志浩表示，行政院正在持續尋找經費，相信不會拖太久就會有結論出來，也陸續參考英國作法、諮詢實務與學界專家意見。

據台灣癌症基金會針對立委的調查，59位委員中，有52位表明，將向所屬3黨團建言，將癌症新藥基金納入黨團優先法案，且97%認為需要法制化才能永續運作，較可行財源前5位包括「結合生技產業發展／新藥新科技研發之相關基金（75%）」、「逐年編列公務預算支持（71%）」、「菸捐／新興菸品捐（69%）」、「公害污染相關基金撥補（65%）」、「政府建立企業參與誘因（63%）」。

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