抗癌照護從個人延伸家庭 國健署補助7醫院試辦

國健署今年起推出「以癌友家庭為中心之照護模式」。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕「抗癌，不是一個人的事，是全家人的事！」國內1年新增12萬名癌症病人，衛福部國健署今年起推出「以癌友家庭為中心之照護模式」，由心理師、社工、相關醫療人員及個案管理師等組成醫療團隊，提供癌友家庭連結社區資源評估及輔導，目前初步鎖定罹癌1年內個案家庭，由7家醫院試辦。

國健署長吳昭軍表示，國內罹癌病人5年存活率從2005至2009年的50.2%，成長至2017至2021年的62.1%，顯示癌症防治成效提升，癌友與癌症共存的時間延長，逐漸轉為「慢性病化的照顧」，人數也持續增加，因此照顧模式要從醫療機構延伸至家庭，到回歸社會，提供更完整的面向。

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國健署癌症防治組組長林莉茹指出，過去在癌友服務中發現，癌友確診時的狀態，如年齡、家庭中的角色及地位等，均會造成病人及其家屬心理上不同的影響，且確診後的心理介入及支持相當重要，對於初罹癌個案可加強評估與介入，進而發展出「以癌友家庭為中心之照護模式」。

林莉茹說明，初步鎖定初罹癌1年內的癌友家庭，以不同癌症類別、不同醫院特性發展照護模式，以醫療機構為中心，由心理師、社工、相關醫療人員及個案管理師等組成醫療團隊，經由門診、住院、社區等多場域介入，增進癌友心理健康，並對其家庭一併納入評估與照護，連結社區資源評估及輔導模式，提供各項所需支持。

國健署今年補助7家醫院試辦，涵蓋北、中、南，包含馬偕紀念醫院提供乳癌、頭頸部癌、大腸癌、婦癌、肺癌；亞東醫院、光田綜合醫院提供頭頸癌；羅東博愛醫院提供頭頸癌、肺癌、乳癌；彰化基督教醫院提供頭頸癌、乳癌；成大醫院提供兒童癌症；高雄榮總提供頭頸癌、乳癌、婦癌等病人相關照護；每家醫院經費100萬元。

羅東博愛醫院社工課課長黃子明表示，該院啟動的「慈悲關懷計畫」，對癌友照護從疾病本身延伸到個人心理、家庭、社區，近期1例罹患三陰性型乳癌第3期的43歲女性，單親育有雙胞胎，出動社工師晤談緩解她個人擔心與緊張，並家訪提供其子早療評估，同時考量扶養2子及治療費用龐大，連結慈濟、建立社會支持網絡。

成大醫院癌症中心主任顏家瑞指出，該院協助兒癌家庭，不同於成人癌症，兒癌罹病當事人往往不理解為何要進行治療？為何會外觀改變？醫療團隊須確保家長清楚狀況，尤其父母離異個案溝通更要注意。

馬偕醫院一般精神暨身心科主治醫師方俊凱強調，抗癌，不是一個人的事，是全家人的事，有時病人表面看起來沒事，可能只是未將真實心聲說出口，曾接觸1例40多歲的婦癌個案，好不容易挺過治療又復發，想不開就去跳河，所幸被救起來，全家人一起面對，現在個案以轉念也參加團體活動分享個人經驗，鼓勵癌友不要絕望。

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