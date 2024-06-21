35歲女鮮紅血便1年暴瘦 一查大腸癌四期了

大腸癌造成的腹痛、排便習慣改變等症狀，容易與一般的腸胃道疾病搞混；情境照。（圖擷取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕大腸癌是國人癌症10大死因第3位、癌症發生率第2位，中山醫院腸胃科主治醫師吳文傑指出，先前曾有1位35歲的年輕女性，鮮紅血便長達1年不敢就醫，等檢查時已經是大腸癌第四期，許多患者會把大腸癌初期症狀跟一般腸胃問題混淆，建議民眾35歲以後就要養成定期檢查的習慣，及早發現異常。

衛福部日前公布國人10大死因，其中「結腸、直腸和肛門癌」造成每10萬人口29.1人死亡，死亡年齡中位數為73歲；另國民健康署癌症登記資料顯示，2021年有1.6萬名新發病患，發生率達每10萬人口38.4人。

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吳文傑指出，現代人的飲食習慣改變，大腸癌仍是常見的文明病，且初期症狀普遍輕微，排便習慣改變、血便或黏液便、不規則腹痛或絞痛、腹脹便秘、排便不乾淨等，都容易與其他腸胃道疾病搞混，因此不少民眾確診時均已是大腸癌中、晚期。

吳文傑提到，曾有1位35歲的年輕女性個案，生活上沒有不良習慣，平時喜歡吃美食、到處旅遊，最一開始出現鮮紅血便，但個案以為是痔瘡、也不敢看醫生或做大腸鏡檢查，拖了1年後，某天覺得褲子太大件、穿不住，本以為自己瘦身有成，直到體重持續下滑才驚覺大事不妙。

針對該名個案，吳文傑說，個案經大腸鏡檢查後發現有腫瘤，轉到其他醫院進一步確認，確診大腸癌第四期，但本身並沒有大腸癌或其他癌症家族史，雖仍可能有基因方面原因，但推測與個案以外食為主有關，提醒民眾平時務必注意蔬菜類食物補充，肉類則要避免醃漬、加工的種類，並減少紅肉攝取。

吳文傑提醒，抽菸族群大腸的瘜肉普遍較多，呼籲民眾避免抽菸、積極戒菸，且35歲以上就可以考慮定期做大腸鏡檢查，年輕人建議5年做1次、高齡者則縮短到3年1次，但若有瘜肉、管狀腺瘤，或是抽菸喝酒等不良習慣，每2年左右就可考慮檢查。

國健署也提醒民眾，目前已提供50至74歲民眾每2年1次免費大腸癌篩檢，透過定期篩檢及早確診、及時治療，可降低29%晚期大腸癌發生率與35%死亡率，呼籲民眾多加利用。

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