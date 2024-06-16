健康網》久坐惹禍！BMI達40突胸悶 一查心肺都堵塞

醫師提醒，長期這樣久坐、少運動，會對身體帶來許多危害。像是肥胖、血液循環不佳、癌症、第二型糖尿病等；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕BMI值高達40的病人，因胸悶被送至急診，初步認為與病態性肥胖有關。但仔細觀察心電圖、血氧濃度僅90，疑似心肌梗塞前兆，醫療團隊馬上為他做超音波和肺部檢查，在心臟發現許多血栓，肺部也有一些肺栓塞。醫師表示，元凶是患者平常沒運動都「久坐」，當血流不順，突然做某些動作，使血栓大量斑塊往心臟流，再打到肺臟所致。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅於臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文表示，上班一坐就是6小時起跳，回家後又繼續躺著或坐著滑手機追劇。

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長期這樣久坐、少運動，會對身體帶來許多危害。不僅會造成肥胖、血液循環不佳，還有可能會增加罹患許多疾病的機率。根據世界衛生組織（WHO）2020年的「身體活動和久坐行為指南」，久坐與心血管疾病、癌症、第二型糖尿病發生率有關。

陳榮堅提醒，不要忽視久坐問題，上班時別一坐下就是坐一整天，記得定時起來伸展一下，去喝個水，也建議民眾平時可以走樓梯取代搭電梯，增加日常活動量。他強調，每天適度運動不但能讓血管彈性變好、減少血栓發生，又可以加強心肺功能的運作。

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