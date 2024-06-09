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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》直腸癌確診增 若發現持續排便出血應當心

2024/06/09 21:28

罹患直腸癌的民眾略增，診所提出幾點請民眾注意：其中肛門出血最需要檢查。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年不少名人傳出罹患直腸癌，而每年直腸癌向來在癌症死亡排名上很前面。有診所發現：近期有乙狀結腸癌與直腸癌的患者偏多，因此提醒民眾應時刻觀察自己的排便狀況，若發現持續血便就應盡快就醫。

佳仁診所在臉書說明，若發現自己排便習慣改變，甚至頻繁出血，就必須安排大腸鏡檢查。佳仁診所提出幾項建議：

●不可自己認為「肛門出血都是痔瘡」。雖然大部份出血都是肛門的問題，但持續性出血或治療後又出血，要提高警覺；必要時安排大腸鏡。

●肛門一直有「裏急內重」或大便習慣改變，須至診所或醫院檢查。有時手指一摸，就發現直腸癌。

●高危險病人（家族中有大腸癌病史、愛吃燒烤、紅肉）年輕者建議每年自費作大便潛血檢查 。大於50歲，可一年自費及一年公費作糞便潛血，再搭大腸鏡的檢查。

●發生在直腸及乙狀結腸的腫癌，多以持續性出血佔大宗。所以肛門出血需要就醫，勿輕忽。

最後佳仁診所表示，大腸癌的患者持續增多，當然原因很多，但飲食少油炸、少紅肉、少煙酒；多吃綠色蔬菜，生活作息正常，還有定期作大腸檢查，都是預防及早發現大腸癌不二法門。

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