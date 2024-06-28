乳癌高居女性死因第二 綠委籲放寬「早期治療」藥物適用條件

民進黨立委劉建國（左二）直言，乳癌病友的早期治療權益已不能再等，呼籲衛福部在乳癌防治計畫上，目標與進程都應接軌世界。（圖由劉建國辦公室提供）

〔記者陳政宇／台北報導〕乳癌每年死亡人數連年攀升，高居女性死因第2位。民進黨立委劉建國與民間團體今（28日）呼籲，病友大多為青壯年女性，對個人家庭生活、社會勞動參與造成極大負擔，雖早期治療5年存活率可達9成，但沉重的醫療費用負擔讓病友無法獲得有效且即時治療，呼籲政府應修改治療指引及早期治療療效佳藥物擴大適用對象。

劉建國今偕同乳癌病友協會理事長黃淑芳、癌症希望基金會副執行長嚴必文、年輕病友協會理事長潘怡伶等人，在立法院召開「降低乳癌死亡率，早期治療要加強」記者會。

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劉建國表示，總統賴清德倡議「健康台灣」的願景，力求在2030年癌症死亡人數可以下降1/3。但根據衛福部公布「112年國人死因統計結果」，而乳癌每年死亡人數連年攀升，近10年來平均每年上升4.9%，病友大多為青壯年女性，乳癌對病友們的個人家庭生活、社會勞動參與都造成極大的影響與負擔。

「乳癌病友的早期治療權益已經不能再等了！」劉建國強調，近年醫療科技發展迅速，仍有許多乳癌治療方式與藥品都尚未納入健保給付範圍、或給付條件嚴苛導致適用病患非常有限；呼籲衛福部，應該積極參照WHO及世界先進國家的方針，不只要「早期發現」，更要精進「早期治療」。

黃淑芳指出，目前政府在篩檢過後的乳癌早期治療並不完善，早期治療藥物多為自費藥品，費用高達幾十萬至百萬，造成許多病友自身與家庭沈重的財政負擔，而無法獲得有效而即時的治療，盼政府應將治療指引或已證實療效良好的藥物納入與擴大給付。

嚴必文說，8成的乳癌在發現時都在1至2期，只要能及時接受治療，康復機率高且十年不復發的標準療效，但台灣目前乳癌早期治療用藥限縮適應症，導致病友寧可等到癌症擴散再開始療程，才可以使用健保給付的藥品。

潘怡伶則分享，一位罹患早期乳癌的病友，因爲藥物未給付關係，要及時治療只能使用昂貴的自費藥物，但因不想造成家庭的財務負擔，病友透露希望自己可以在病得重一點，才可使用到健保給付的藥物。他強調，現在將早期藥物納入健保，不是為了癌友而已，更是為了台灣所有家庭。

列席的健保署醫審及藥材組專門委員許明慈說明，過去用藥的給付規定確實會因財政支應的可負擔考量而限縮，但去年健保署推動癌症治療品質改善計畫，透過篩檢、追陽跟治療，有涵蓋用藥治療的議題。

許明慈強調，早期乳癌治療已成為健保署的首要目標，今年新醫療科技預算達60億元，為過去的兩倍，明年也將增編，但新醫療科技仍需要龐大的費用，希望癌症新藥基金可以盡快加入協助病友。另，針對新藥部分，健保署將主動邀請相關單位提出建議案、持續朝向接軌國際努力。

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