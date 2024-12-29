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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

南投心房顫動篩檢976人異常 有效預防中風發生

2024/12/29 10:08

快速心房顫動篩檢，30秒即能知道篩檢結果。（南投縣衛生局提供）

快速心房顫動篩檢，30秒即能知道篩檢結果。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 近日冷氣團來襲，監察院長陳菊傳出二度中風，南投縣衛生局表示心房顫動是常見的心律不整，也是引發中風的主要原因之一，患有心房顫動的患者罹患中風的風險是一般人的5倍，南投縣自2022年起提供民眾30秒快速心房顫動篩檢，迄今已完成篩檢6萬5544人，初篩異常976人，完成就醫959人，確診心房顫動及心血管疾病718人，有效預防中風發生。

南投縣衛生局說，心房顫動早期沒有明顯症狀，高血壓與糖尿病是心房顫動的高風險因素，很多患者並未察覺自己已經患病，直到病情惡化甚至引發中風才被診斷出來。因此，定期篩檢能夠及時識別潛在的心律不整問題，進而及早治療。

衛生局指出，如縣內有位退休人士阿明，平時喜歡和老伴到公園散步，也經常與朋友喝茶聊 天，但最近卻時常感到心臟怦怦跳個不停，以為只是年紀大了，並未太在意，直到一次參加社區健康篩檢，才發現自己竟然罹患心房顫動，阿明認真遵循醫師的建議，養成規律運動習慣，同時注意均衡飲食，數月後回診，他的心房顫動症狀明顯改善。

衛生局強調，心房顫動篩檢是非侵入性健檢，如同量血壓30秒即知結果，目前縣內13鄉鎮市衛生所均有提供免費心房顫動篩檢服務，也呼籲民眾除了定期篩檢外，可以從規律運動、均衡飲食、控制慢性病及戒菸限酒等方面來降低心房顫動風險，進而預防中風。

南投縣衛生局辦理健康月活動，提供民眾30秒快速心房顫動篩檢服務。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局辦理健康月活動，提供民眾30秒快速心房顫動篩檢服務。（南投縣衛生局提供）

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