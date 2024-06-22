健康網》紅秋葵加熱變綠色？ 農糧署解密：多了「它」

秋葵依果莢顏色，可分為綠果種（上）及紅果種（下），果形大多為五角形及圓型；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋葵有維護視力、預防癌症、增強抵抗力等好處，但你有吃過「紅色秋葵」嗎？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享秋葵冷知識，秋葵依果莢顏色，可分為「綠果種」及「紅果種」，果形大多為五角形及圓型。兩者皆富含水溶性膳食纖維，紅果種則多了水溶性花青素，加熱後會轉為綠色。

農糧署指出，秋葵的花「又黃又大」，中文學名取為「黃秋葵」，大家常說的秋葵則是中文俗名。秋葵雖然名字有秋，但喜歡暖熱氣候，盛產期為夏季，主要產季為每年4月至11月。紅綠秋葵皆能用於煮、炒、蒸、炸、煮湯等多元料理，目前台灣主要以綠果種五角形的永福、清福為大宗。

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農糧署提到，嘉義是秋葵的主要產地，集中於鹿草鄉，其次為台南、屏東、高雄等縣市。在民國60年代，鹿草地區種植秋葵其實並不普遍，主要是透過契作出口到日本。直到70年代，隨著日本料理在台灣流行，秋葵才重新受到大家的青睞，成為餐桌上的新寵。

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