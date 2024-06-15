健康網》筍香十足！ 古早味筍仔飯這樣做

古早味筍仔飯中的筍絲，可以使用麻竹筍或綠竹筍；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃膩沒有加料的白飯了嗎？不妨加點「筍香」，讓你一口接一口停不下來！農糧署分享「古早味筍仔飯」做法，筍絲可以使用麻竹筍或綠竹筍。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，好吃到飯鍋見底的「古早味筍仔飯」，做法為筍絲下鍋炒前先汆燙殺青，平底鍋中下蝦米及香菇爆香，再加入竹筍絲、豬肉絲拌炒，待筍絲炒香後加入調味料及一米杯的水，接續加入白米及糙米拌勻，全部放入電鍋中蒸煮，再燜約10-15分鐘便完成。

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古早味筍仔飯材料

白米：1/2杯。

糙米：1/2杯（煮前浸泡40分鐘）。

竹筍絲：50公克（先汆燙殺青）。

豬肉絲：50公克。

蝦米：適量（爆香）。

香菇乾：3朵（泡軟切絲）。

醬油：2大匙。

糖：1小匙。

香油、胡椒粉：少許。

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