健康網》挑選新鮮「鱸魚」4撇步 農業部：眼睛要清澈透明

農業部指出，台灣鱸魚的養殖種類有很多，包括金目鱸、七星鱸、條紋鱸及銀鱸，其中又以金目鱸魚的產量為最大宗；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鱸魚含有豐富的蛋白質，一直以來被認為具有滋補養生的效果，因此有「開刀魚」的稱號，農業部在臉書發文分享，台灣金目鱸魚的挑選撇步有：眼睛清澈透明鮮度較佳；鰓蓋越鮮紅代表越新鮮；手指壓魚腹部，越鮮彈則代表越新鮮；摸魚外表，壓排泄孔，確認有無黏液流出，若有流出則較不新鮮。

農業部指出，台灣鱸魚的養殖種類有很多，包括金目鱸、七星鱸、條紋鱸及銀鱸，其中又以金目鱸魚的產量為最大宗，七星鱸次之，其餘種類的產量相對較少。金目鱸魚的體背與各鰭皆為褐色，腹部為銀白色，尾鰭呈圓形不分叉，最大體長可達200公分。

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金目鱸魚產期與產地

農業部表示，台灣鱸魚養殖全年皆有生產，受季節的影響並不顯著。一般而言，由於3-5月為鱸魚放養季節，因此產量較低，8月份以後普遍為金目鱸魚的收獲時期，產量平均較高。另外，鱸魚產地主要集中在南部，嘉義縣的平均年產量最多，其次為高雄市，排名第三為屏東縣。

水產鱸魚保存方法

水產動物一旦死亡後，存在體內中的酵素即開始作用，且因體表微生物附著與繁殖，鮮度逐漸下降。農業部建議，購買生鮮鱸魚後，應立即去除魚鰓及內臟，並迅速將其低温冷藏或冷凍。

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