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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》西瓜美味又消暑 農業部：細嫩多汁選「這種」

2024/06/21 07:31

甜美人屬於小型紅肉西瓜，產季為全年，果實重量約3-4公斤；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎熱的夏日，正好是西瓜的產季。農業部在臉書發文分享，西瓜香甜多汁、美味可口，又因為水分含量高，清涼又解渴，是許多人喜愛的消暑水果。國產西瓜品種眾多，可依體型區分為大型、中型及小型西瓜。其中有6種較常見，分別是華寶、新蘭、甜美人、英倫、慧玲、新一號，其中甜美人肉質細嫩多汁。

常見西瓜6品種

●華寶

屬於大型紅肉西瓜，產季為全年，果實重量可達12-17公斤。

外觀與肉質：果型為長橢圓形，果皮淡綠色具網紋，肉質脆嫩。

●新蘭

屬於小型橙肉西瓜，產季為春季至秋季，果實重量約3-4公斤。

外觀與肉質：果型為圓球形，果皮綠色具深綠色條紋，籽少、口感沙。

●甜美人

屬於小型紅肉西瓜，產季為全年，果實重量約3-4公斤。

外觀與肉質：果型為長橢圓形，果皮綠色具深綠色明顯條紋，肉質細嫩多汁。

●英倫

屬於中型紅肉西瓜，產季為春季，果實重量約7-10公斤。

外觀與肉質：果型為短橢圓形，或長橢圓形，肉質紮實清脆。

●慧玲

屬於小型紅肉西瓜，產季為春季及夏季，果實重量約5公斤。

外觀與肉質：果型為短橢圓形，果皮綠色具中條紋，肉質細膩。

●新一號

屬於中大型無子紅肉西瓜，適合春季至秋季栽種，果實重量約7-8公斤。

外觀：果型為圓球形，果皮綠色具網紋及中粗縞紋，肉色深紅。

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