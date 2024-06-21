健康網》男亂服壯陽藥鉛中毒 吃大蒜半年保住腎

1名45歲男子亂服草藥壯陽，致貧血及腎功能衰退、鉛含量過高，醫師建議，每天吃2瓣生大蒜，半年後，頭痛、頭暈改善，腎功能也慢慢恢復；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名45歲男子因性功能下降，自行服用無招牌的草藥，出現頭痛、頭暈、肚子痛等症狀。不料，半年後體檢發現貧血及腎功能衰退，進一步檢查更發現，血液中鉛含量過高，雖然趕緊停吃草藥，多喝水排鉛，但腎功能仍未恢復，且經常頭痛。男子後轉至洪永祥診所就醫，院長洪永祥建議，每天吃2瓣的生大蒜，在連續吃半年後，不止頭痛、頭暈改善，連腎功能都慢慢恢復。

大蒜營養豐富 8大好處一次看

為何吃大蒜能讓重金屬排出體外？洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文解釋，大蒜中的含硫化合物可以保護器官，免於重金屬的毒害。在2011年時，一項進行4週國外研究，讓過分暴露在含鉛環境中的汽車電池廠員工吃大蒜，結果發現血液中的鉛含量降低19％，也減少不同的臨床中毒徵狀，如頭痛和高血壓。因此也藉此整理大蒜對健康的8個好處：

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●特殊化合物蒜素（allincin）可減少發炎及殺菌作用：大蒜含有豐富營養價值，包含醣類、蛋白質、維生素B1、B2、鈣、磷、鐵等礦物質，以及30多種蒜氨酸、蒜酶轉為「大蒜素」為主的硫化合物，有減少發炎及殺菌作用，具保健功效。大蒜瓣在切碎、壓碎或咀嚼時會釋放出蒜素，但只在切開或壓碎後短暫存在於新鮮大蒜中，因此以生食方式攝取，能獲取最多營養素。

醫師提供大蒜營養一覽表，供民眾參考。（圖取自洪永祥臉書專頁）

●大蒜活性化合物助降膽固醇及血壓：研究指出，高劑量的大蒜似乎可改善高血壓患者血壓。不過，補充劑量須相當高，才能達到預期效果，所需的量相當於每天約4瓣大蒜。不只如此，大蒜補充劑還可降低總膽固醇和低密度脂蛋白（壞）膽固醇，尤其是膽固醇高者，效果更明顯。

●可增強免疫系統，減輕感冒程度：據一些研究指出，大蒜補充劑可增強免疫系統的功能，可能能預防、減輕流感和普通感冒的嚴重程度，建議經常感冒的人，或許可嘗試在飲食中添加大蒜。

●大蒜有助預防癌症：美國癌症研究所（AICR）研究曾發現，時常攝取蒜頭能降低罹患結直腸癌風險，尤其經過動物實驗證明，烯丙基硫化物（allyl sulphides）能有效地抑制大腸腫瘤形成。

●大蒜含抗氧化劑，有助預防阿茲海默症和失智症：大蒜中的抗氧化劑，可防止細胞損傷和衰老；高劑量的大蒜補充劑，可降低罹患阿茲海默症和失智症風險。

●生吃大蒜有助預防心血管疾病：吃香腸配蒜頭確實是好的！根據之前台大醫學與食品科學執行跨領域研究指出，常吃紅肉與蛋，體內易生成氧化三甲胺，易導致心血管疾病，因此研究團隊建議生吃大蒜，減少三甲胺的產生，有助預防心血管疾病。

●吃大蒜有助排出體內重金屬：在高劑量下，大蒜中的硫化合物已被證明可防止重金屬毒性對器官的損害。更有項研究顯示，大蒜可顯著降低鉛毒性和相關癥狀。

●大蒜營養豐富，但熱量很少：大蒜富含各種維生素及其他微量的營養素，但熱量極低，大蒜一瓣（約3克）只有約3.7大卡，吃了不怕胖。

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