健康網》不剖開就能知曉紅白！ 火龍果外觀「2點」辨肉色

紅肉：形狀偏圓形，果皮上的萼片比較短。白肉：外觀較長，外型多為長橢圓狀，果皮上的萼片比較修長；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紅龍果（火龍果）的盛產季節來了，想要吃特定顏色的果肉，但卻不知道怎麼分嗎？農業部在臉書專頁發文表示，紅龍果屬仙人掌科，因為外皮呈鮮紅色，帶有綠色尖端鱗片而被稱為火龍果。紅肉：形狀偏圓形，果皮上的萼片比較短，也比較密集。白肉：外觀較長，外型多為長橢圓狀，果皮上的萼片比較修長，且帶有鮮綠色。

紅肉

主要品種：紅肉種（紅皮紅肉）。

外觀：比較短且渾圓，果皮上的萼片比較短，也比較密集。

請繼續往下閱讀...

口感：果肉較軟，甜度比較高。

營養成分：每100克含有約1.3公克的膳食纖維、甜菜紅素。另外，甜菜紅素為植物性色素，想攝取「甜菜紅素」的民眾，可以選擇紅肉紅龍果。

白肉

主要品種：白肉種（紅皮白肉）、黃龍種（黃皮白肉）、青龍種（青皮白肉） 。

外觀：比較長，通常是橢圓形，果皮上的萼片也比較修長，而且帶有鮮綠色。

口感：吃起來比較爽脆，甜度比較低，帶有淡淡清甜。

營養成分：每100克含有約1.7公克的膳食纖維，想要吃進更多膳食纖維，促進排便的民眾，可以選擇白肉紅龍果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法