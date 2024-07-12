醫、養、服務三合一 南市榮民服務處新大樓落成

台南市榮民服務處落成，新大樓內的洽公空間相當寬敞。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康區「網寮北」健康服務園區的榮民服務處新辦公大樓完工，今天落成，結合新建的榮民之家，以及緊鄰的高雄榮民總醫院台南分院，提供醫療、安養護與服務等三合一的健康照護體系；國軍退除役官兵輔導委員會主委嚴德發剪綵，感謝市政府的全力協助。

榮民服務處與榮民之家等歷經4年的興建，市府克服疫情、缺工，以及原物料上漲等難關，努力推動，新建完工，嚴德發希望未來台南榮服處、榮家能與緊鄰的高雄榮總台南分院攜手合作，提供榮民眷更具可近性、可及性，還有全方為的服務照顧。

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台南市榮民服務處新建完工，熱鬧剪綵、落成。（記者吳俊鋒攝）

嚴德發感謝市府協助打造，為退輔會在台南建構醫療、安養護與服務等三合一的健康照顧體系建立里程碑，希望能成為示範園區。

今天的啟用典禮，由台南榮家新星藝術團的表演開場，高雄榮家也準備了非洲鼓節目助陣，當地永仁高中也以祥獅獻瑞，為榮服處的落成帶來祝賀。

榮服處一樓是洽公空間，寬敞、舒適，二樓主題故事館，三樓則規劃藝文走廊，未來將與不同藝術團體合作，為在地民眾提供更豐富的展示內容。

退輔會主委嚴德發（左）頒獎給市府副秘書長尤天厚，表達感謝之意。（記者吳俊鋒攝）

台南市榮民服務處新建完工，熱鬧剪綵、落成。（記者吳俊鋒攝）

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