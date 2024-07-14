健檢尿液鉻含量偏高 醫示警「重金屬暴露」增肺癌風險

▲部分職業工作環境可能接觸重金屬，為降低罹癌風險，建議採取防護措施。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／陳琬青

阿龍（化名）生活規律不菸不酒，但鑒於父親患有肺癌，他接受定期健康檢查來預防。在最近的1次檢查中，他發現自己的尿液中鉻含量偏高，不知是否會提高肺癌風險，這讓他感到非常焦慮，因此決定尋求專業意見。

砷、鎘、鉻、鎳 重金屬致癌因子

肺癌是全球癌症死亡率的主因之一，其發病因素多樣，如吸菸、石綿、肺纖維化及慢性阻塞性肺病等，都是已知的風險因素；近年來，從未吸菸者中肺癌案例的增加，凸顯了進一步研究的迫切性。在工業中廣泛使用、並存在自然界中的重金屬，如砷、鎘、鉻和鎳，被認為可能增加肺癌風險。

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●鉻：勞動及職業安全衛生研究所於2016年的調查顯示，油性漆與水性漆的某些顏色鉻含量也很高。國際癌症研究機構也確認了噴漆工人肺癌發病率的增高，需採取防護措施，以降低重金屬暴露風險。

●無機砷：已被國際癌症研究機構分類為一級致癌物，會增加患肺癌的風險，也與膀胱癌、皮膚癌、腎癌、肝癌及前列腺癌的發生率正相關，而且砷的暴露與吸菸可能會協同增加肺癌風險。

●鎘：普遍存在自然環境中，但具有高度毒性。人們主要透過食用受污染的食物、水、吸菸，以及呼吸受污染空氣而暴露於鎘。

噴漆、電鍍工 肺癌風險高

鎘會增加體內氧化壓力，促進發炎反應，其基因毒性會引起突變、DNA斷裂及染色體損傷等。職業暴露於鎘的勞工罹患肺癌的風險較高；鎘的環境污染源包括電鍍、電池製造、家庭及工業廢物和土壤污染等。

研究指出，居住在鎘污染區的人群比低鎘暴露區的居民肺癌發病率更高。此外，24小時尿液鎘排泄量的增加與肺癌風險的增加呈正相關，顯示鎘的暴露可能會提高肺癌風險。

了解和降低重金屬暴露是預防肺癌的重要措施之一。

醫師建議阿龍先評估自己所處環境中可能的重金屬暴露來源，並採取措施減少暴露。此外，保持健康的生活習慣，如規律飲食和適量運動，也是非常重要的。為了追蹤阿龍尿液中鎘含量變化，醫師建議3個月後回診，以評估和調整阿龍的健康管理策略，讓他能夠在未來維持良好的健康狀態。

（作者為彰化基督教醫院家庭醫學科、職業醫學科醫師）

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