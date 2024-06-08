健康網》別讓身體繼續發炎！ 營養師曝飲食「6撇步」健康加分

營養師表示，不少食物可以幫助身體抗發炎，像是彩虹蔬果、好油、辛香料等；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕愛護身體，就從飲食開始！營養師鄭惠文提醒，慢性發炎雖然不會造成立即危害，卻讓身體處在一個不健康狀態！因此建議透過控制熱量、彩虹飲食、辛香料入菜、攝取好油、減少油炸，以及避免加工品與糖，6項抗發炎飲食原則，讓健康再加分。

鄭惠文在臉書專頁「Rain Bread 飲食信仰-鄭惠文營養師」發文分享，過去多數人只注意急性發炎，如受傷的紅腫熱痛反應、生病時的身體劇烈變化，但近年來，大家開始了解慢性發炎，雖不會造成立即危害，卻讓身體處在一個不是最好的狀態！不過，其實透過飲食調整，可降低發炎反應：

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●控制熱量：肥胖是造成身體慢性發炎很大的原因之一，因此控制熱量、控制體重，是抗發炎的第一步。

●彩虹飲食：多元攝取各種顏色的食材，尤其蔬果中的植化素，大多有很好的抗發炎功能，如蒜素（大蒜）、花青素（茄子、紫色高麗菜、藍莓）、甜菜根素（甜菜根、火龍果）、硫化物（洋蔥）等，建議每天攝取5-9份的蔬果，1份煮熟的蔬菜約白色瓷碗8分滿；1份水果約拳頭大小。

●辛香料入菜：辛香料可抑制發炎訊號的源頭（NF-κB），因此具有抑制發炎的功效，且透過辛香料入菜，也能減少調味料使用量，進而減少鈉含量攝取，可說是一舉兩得。其中蔥、薑、蒜、辣椒、薑黃、茴香、八角、羅勒都是常見且用途廣泛的辛香料，讓這些辛香料成為你菜餚中不可或缺的食材吧！

●攝取好油：Omega-3具有抗發炎功能，可從鯖魚、秋刀魚等攝取，必要時也可考慮補充魚油。另外，亞麻籽油、印加果油、紫蘇油等也是Omega-3為主的油品，但其不耐高溫，建議用於涼拌菜，或在關火後拌入食物中食用。

●減少油炸：烹調油在高溫環境下容易變質，產生自由基和致癌物，因此減少油炸頻率是抗發炎很重要的原則。

●避免加工品與糖：加工品中的添加物易導致慢性發炎，精製糖也是促發炎因子，所以盡可能避免這類食物。況且，加工品、含糖食品熱量也較高，減少食用，也能控制熱量。

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