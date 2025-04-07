健康網》糖友怎麼吃？ 研究分析4飲食法 醫最推「它」

研究表示，地中海飲食已被證實有助於預防和治療糖尿病，且有助於減重，降低HbA1c和空腹血糖，可能降低對降血糖藥物治療需求；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕血糖波動與飲食息息相關，尤其對於糖友而言，選擇正確食物是首要關鍵之一。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼分享1項研究，分析地中海、植物性、低碳水化合物飲食和生酮飲食，在第2型糖尿病管理上的益處和潛在風險；對此，他會首推「地中海飲食」，不過仍建議根據自身需求、執行的難易度等，選擇最適合的方式。

地中海飲食（Mediterranean diet）

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文引述1項2025年3月發表在《臨床內分泌和代謝雜誌》的研究，並整理出重點。首先，地中海飲食連續多年被《美國新聞與世界報導》評為飲食法第1名，已被證實有助於預防和治療糖尿病，且有助於減重，降低23%糖尿病發生風險，改善血糖控制，降低糖化血色素（HbA1c）和空腹血糖，可能降低對降血糖藥物治療的需求。

請繼續往下閱讀...

不只如此，地中海飲食亦能改善血脂，降低總膽固醇和三酸甘油酯，並增加好膽固醇（HDL），有助於降低整體心血管風險。

不過，地中海飲食仍有些潛在風險。蔡明劼指出，研究人員認為，在長期執行下，可能因成本和獲得各種營養豐富的食物的便利性而變得困難，新鮮蔬果保質期短、運輸成本高，價格可能高於超加工食品；再者，社會經濟地位或獲得優質食品市場的機會也可能限制其推廣，對於文化飲食習慣的差異也可能構成挑戰。

研究認為，植物性飲食具較高的蔬菜攝入量，減少或完全消除動物性蛋白質，能降低膽固醇、總脂肪和飽和脂肪的攝入，改善糖尿病；示意圖。（圖取自freepik）

植物性飲食（Plant-based diet）

蔡明劼提及，研究顯示，植物性飲食具較高的蔬菜攝入量，抗氧化能力強，富含多種維生素，同時，又能減少或完全消除動物性蛋白質，降低膽固醇、總脂肪和飽和脂肪的攝入，可改善心血管代謝疾病患者的胰島β細胞功能、有益於代謝症候群，還能有效降低胰島素阻抗、糖尿病前期和第2型糖尿病的風險。

更有項觀察性研究顯示，減少肉類攝入與降低糖尿病風險有關；另1項統合分析則顯示，植物性飲食與HbA1c顯著降低0.39%相關。此外，首個大型隨機臨床試驗，針對純素飲食、傳統糖尿病飲食與治療第2型糖尿病效果顯示，純素飲食組的HbA1c下降更顯著（1.23個百分點），且更多人減少糖尿病藥物使用，同時體重也顯著下降。

​蔡明劼表示，不過，植物性飲食仍有些潛在風險，研究人員認為，純素飲食（最嚴格的植物性飲食形式）可能導致蛋白質、維生素B12、鋅、鐵、維生素D、鈣和硒等微量和巨量營養素攝入不足或生物利用度較低，且對於兒童和孕婦的益處或風險尚不清楚，令人擔憂；1項對18項研究的系統性回顧則強調，對無肉飲食與憂鬱和焦慮相關的擔憂，況且長期堅持可能因成本和便利性而變得困難。

研究顯示，低碳水化合物雖可助控糖，但其僅能在短期內也顯示出代謝益處，長期益處有限且難以維持；示意圖。（圖取自freepik）

低碳水化合物飲食 （Low carbohydrate diet）

研究認為，低碳水化合物飲食對於血糖控制不佳、可能需要減少降血糖藥物者來說，是另1種可行的治療選擇。1項包含25項隨機對照試驗的系統性回顧和統合分析發現，碳水限制在總熱量<26%的飲食，在3個月和6個月時對降低HbA1c的影響更大；另1項包含10項隨機對照試驗的系統性回顧和統合分析顯示，相比於較高的碳水飲食，低至中等碳水飲食之HbA1c降低 0.34%，但在1年或更長時間後，2組HbA1c相似。

除此之外，1項研究發現，與對照組相比，堅持低於每天130克或低於總熱量26%的低碳水飲食，在6個月時有較高的第2型糖尿病緩解率。6個月時還觀察到三酸甘油酯改善、體重減輕和胰島素敏感性提高，但在12個月時這些益處有所減弱。

1項包含33項隨機對照試驗和3項對照臨床試驗的系統性回顧發現，在短期內，低碳水化合物飲食（≤40%能量）比低脂飲食（≤30%能量）更能降低HbA1c，1年後此差異減小，2年後差異消失；另1項隨機對照試驗顯示，為期6個月的低碳水飲食（≤20%能量）降低HbA1c，並觀察到體重、腰圍和身體質量指數的下降，同時總脂肪量和瘦體重也有所下降。

蔡明劼指出，雖低碳水化合物飲食益於糖尿病患者，但仍有潛在風險。首先研究人員說，低碳水之比例無統一定義，使得研究結論具有挑戰性；僅顯示短期內具積極成果，但長期益處在1至2年後減弱，且大多數人難以長期堅持，亦缺乏支持長期改善的顯著證據；最重要的是，長期食用低碳水化合物飲食，可能導致微量或巨量營養素缺乏，還可能對心理健康產生影響。

​

研究指出，生酮飲食能顯著降低HbA1c，通常僅會作為短期干預，難以長期維持，且可能使微量或巨量營養素缺乏；示意圖。（圖取自freepik）

生酮飲食（Ketogenic diet）

研究提及，大多數標準生酮飲食的目標是碳水化合物攝入量每天<50克（10%）、高脂肪（70%），和中等蛋白質（20%）攝入，統合分析顯示，生酮飲食對超重第2型糖尿病患者的體重、HbA1c、三酸甘油酯、和好膽固醇有正面影響。另1項統合分析也顯示，生酮飲食可改善糖尿病患者的HbA1c、增加HDL，並降低身體質量指數、降低三酸甘油酯，且微幅降低壞膽固醇。

研究表示，生酮飲食作為短期干預，具有快速減重和代謝結果，常用於治療肥胖症、糖尿病以及兒童癲癇、嬰兒痙攣、阿茲海默症、注意力不足過動症和躁鬱症。

​研究強調，但該飲食法非常嚴格，難以維持。在極低碳水化合物攝入和高脂肪攝入的情況下，快速減重通常伴隨著壞膽固醇升高，恐不利於長期心血管健康；尤其在長期食用生酮飲食的情況下，apoB含量脂蛋白的升高是心血管疾病風險的明確擔憂。另外，這種飲食可能導致微量或巨量營養素缺乏、對心理健康產生影響。

地中海、植物性具長期益處

蔡明劼總結，研究主張，地中海飲食和植物性飲食被認為是第2型糖尿病患者的長期可行且成功的營養策略，對於降低糖尿病風險、改善血糖控制、減重和降低心血管風險上，具廣泛的益處；至於，低碳水化合物和生酮飲食，則在短期內也顯示出代謝益處，但長期益處有限且難以維持，同時也存在微量營養素缺乏和心血管風險的擔憂。

​蔡明劼說，若要問我最推薦哪個飲食法，會首推「地中海飲食」。不過，也強調，世界上沒有最好的飲食法，只有最適合自己的飲食法，應根據自身需求、執行的難易度、可能的副作用及是否能長期遵循等方向考量，選擇最適合自己的方式，便能常保健康之道。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法