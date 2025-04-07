健康網》隱形健康殺手！ 國健署：預防三高3要訣 戒菸也入列

國健署指出，想要遠離三高，除了定期健檢、戒菸外，飲食應少油、少鹽、少糖、高纖，多選擇原型食物；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕三高初期通常無明顯症狀，因此很容易被忽略。國民健康署表示，現代人飲食西化、久坐少動，三高問題越來越普遍，長期恐引發心血管疾病、中風、腎衰竭等併發症。想要預防三高，建議民眾定期健檢、均衡飲食、規律運動與管理體重，此外，戒菸也有助改善三高。

國健署於臉書專頁發文指出，由於高血壓、高血糖、高血脂（三高）問題普遍，及早管理健康至關重要；對此，提供民眾遠離三高3要訣：定期健檢、健康生活習慣、戒菸，管理三高就從現在開始，守護自己與家人健康。

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定期健檢 掌握健康關鍵

●30歲以上民眾，可免費參加成人預防保健服務。

●居家血壓量測遵循「722原則」。

●健檢數值異常應儘速就醫，及早治療。

至於何謂「722原則」？國健署指出，想要掌握血壓變化狀況，18歲以上民眾每年至少要量一次血壓，高血壓患者應牢記「722」測量血壓密碼。「7」：連續7天量測；「2」：早上起床後、晚上睡覺前，各量一次；「2」：每次量兩遍。透過「定期量測」，做好血壓管理。

飲食均衡 運動+體重管理

●均衡飲食：飲食應少油、少鹽、少糖、高纖，多選擇原型食物，以白開水取代含糖飲料。

●規律運動：每天運動30分鐘，每週累積150分鐘。

●體重管理：腰圍男性小於90cm、女性小於80cm。

國健署表示，每天規律運動30分鐘，每週累積150分鐘，養成健康生活習慣，有助預防三高；情境照。（圖取自freepik）

戒除吸菸 有助遠離三高

吸菸危害多，除了對三高有影響，另，國健署曾在臉書發文強調，世界衛生組織指出，菸草每年使700萬人失去生命，平均不到5秒就有1人死於菸害。在台灣，每年有2萬5,000人死於吸菸及3,000人死於二手菸害，平均不到20分鐘就有國人因菸害失去寶貴生命。

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