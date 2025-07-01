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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

百日咳病例創10年新高 6月爆4起家庭校園群聚

2025/07/01 15:13

疾管署公布，百日咳病例創10年新高，包含8起家庭群聚，以青少年、嬰兒為大宗；圖為情境照。（圖取自freepik）

疾管署公布，百日咳病例創10年新高，包含8起家庭群聚，以青少年、嬰兒為大宗；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕疾管署今（1日）公布上個月新增17例百日咳，其中有1起家庭延伸校園群聚9例，以及3起家庭群聚分別為北部家庭3例、中部家庭2例、南部家庭2例，合計匡列接觸者上百人，最晚監測至7月24日。今年百日咳累計35例，均為本土病例，是近10年同期新高，包含8起家庭群聚，以青少年、嬰兒為大宗。

北部家庭延伸校園群聚共9例，6男3女，指標個案為10多歲青少男，5月下旬出現咳嗽、流鼻水症狀，於6月上旬第3度就醫時檢驗百日咳陽性並通報確診，同住家人4人均有咳嗽症狀，其中1名家人6月上旬就醫檢驗陽性、其餘3人經接觸者採檢亦陽性，而同班師生27人經評估採檢8人，同班同學4人陽性，匡列接觸者145名監測至7月10日。

北部家庭群聚先是70多歲女性5月下旬開始出現活動後呼吸困難並加劇，6月中旬就醫通報採檢確診百日咳，疫調發現其2名同住家人有咳嗽症狀，經衛生局安排就醫採檢亦檢驗陽性，已服藥治療，匡列接觸者6名監測至7月16日。

中部家庭群聚則為1個月大男嬰及其20多歲的母親，男嬰6月上旬起陸續咳嗽、嘔吐、溢奶、咳嗽至發紺等症狀，6月中旬就醫通報採檢確診百日咳，疫調發現其母5月下旬已有咳嗽症狀，經衛生局安排就醫採檢亦檢驗陽性，已服藥治療，目前男嬰仍住院治療中，但病情穩定，同住家人5人監測至7月15日。

南部家庭群聚則為50多歲女性及其80多歲的母親，50多歲女性有多重慢性病史，6月上旬起咳嗽並逐漸加劇，中旬就醫住院通報採檢確診百日咳，經治療已出院，疫調發現其母也有咳嗽症狀，經衛生局安排就醫採檢亦檢驗陽性，已服藥治療，同住家人3人監測至7月24日。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，今年累計35例百日咳確定病例，包含1起家庭延伸校園群聚與7起家庭群聚及，年齡以11至18歲共13例占37%為多，其次為6個月以下嬰兒8例占23%；今年病例數自5月起呈上升趨勢，且累計病例數為近10年同期最高。另外，日本百日咳疫情亦嚴峻，今年累計逾3萬例，已超過去年全年病例數7倍，為2018年以來新高，其中近6成為青少年。

疾管署副署長羅一鈞指出，百日咳的發病年齡高峰是6個月以下的嬰兒和11-18歲的青少年，這是因為6個月以下的嬰兒尚未獲得足夠的疫苗保護力，而11-18歲的青少年疫苗保護力逐漸減弱的緣故。6個月以下嬰兒染百日咳嚴重可能導致肺炎、腦炎，未接種疫苗的嬰兒罹患百日咳致死率約1-3%，青少年及成人百日咳症狀相對輕微，卻是傳染百日咳給嬰兒最主要的傳染源。

此外，羅一鈞提醒，百日咳在青少年的臨床表現與嬰幼兒不相同，青少年的百日咳症狀比較輕微，如有咳嗽超過1週，尤其是陣發性咳嗽，或是伴隨有咳到吐、咳到有哮吼聲，一定要將百日咳列入鑑別診斷。

疾管署強調，國內百日咳疫苗接種時程共5劑，出生滿2、4、6、18個月各1劑五合一疫苗，以及滿5歲至入國小前追加1劑百日咳相關疫苗，呼籲家長帶嬰幼兒按時接種。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）和兒童感染症醫學會亦建議11-18歲青少年自費追加1劑減量破傷風白喉百日咳混合疫苗，降低感染與傳染風險。

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